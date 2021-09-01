Большой гороскоп: что звезды обещают нам в сентябре 2021?

Этот день астрологи советуют проводить с семьей, с друзьями. Ни Луна в Овне, ни планеты не смогут помешать вам сблизиться с теми, кто вам дорог. Это время, когда энергия Солнца максимально гармонична, поскольку день равен ночи. Земля 22 числа перейдет отметку в три четверти пути вокруг Солнца. Начнется астрономическая осень. Постарайтесь этот день прожить с добром в сердце, чтобы Вселенная была на вашей стороне.

Солнце и Нептун в оппозиции - это хороший знак. Эти два объекта расположатся по разные стороны от Земли. Для астрономов это означает идеальный момент для наблюдения планеты Нептун, а для обычный людей это хорошая новость в сфере дел и работы. В этот день очень мощной будет интуиция, повысится эмпатия. Многие из нас смогут избавиться от вредных привычек, побороть тщеславие и гордость.

09.09 - зеркальная дата, в которую вам могут открыться тайные знания. Многие люди узнают правду о себе и о мире. Это идеальное время для обучения, получения новых навыков и для знакомств. Вы можете стать мудрее, если откроете миру свою душу. Мироздание и число 9 помогут вам очиститься от страхов, вредных привычек, сомнений, негативных эмоций.

Стихия Воды прекрасно сочетается с фазой убывания. 1 сентября - это первый день пребывания Луны в Раке, поэтому он самый благоприятный из трех. Второй тоже очень силен и гармоничен, а третий уже не так позитивен из-за слабости Рака. Так или иначе, но 1 и 2 сентября можно считать самыми благоприятными днями сентября для общения с близкими и семьей, знакомств, романтики и флирта. Последние дни этого месяца также пройдет под эгидой убывающей Луны в Раке, но они будут уже не столь яркими и позитивными.

Овен. Начинается время, когда Овны будут крайне удачливыми людьми. Эта удача станет следовать за ними буквально по пятам. Ночные светила в идеальном положении для начала новых дел, для работы и любви. Самое главное сейчас — правильно расходовать энергию. В сентябре можно заниматься спортом, укреплением здоровья, отказом от вредных привычек. Сила воли Овнов тоже увеличится, поэтому сказать себе “нет” будет проще, чем раньше. Словом, это их время, и прожить его нужно с толком.

Телец. Тельцов ожидает довольно продуктивное и динамичное время, в которое необходимо больше и лучше отдыхать. Самый лучший отдых, как известно - это сон, поэтому лучше всего научиться быстро засыпать и эффективно отдыхать во сне. Также астрологи отмечают, что хоть в сентябре и может быть больше дел и забот дома и на работе, эти заботы принесут свои позитивные плоды. Это будет великолепное время для новых деловых знакомств и любовных знакомств, флирта, легкого общения, непродолжительных романов.

Близнецы. Близнецам стоит начать месяц с уборки дома и наведения порядка на рабочем месте. Благодаря этому у них получится поднять себе и своим близким настроение, войдя в новый сезон с оптимизмом. Это время, когда не нужно бояться перемен, особенно если Близнецы сами о них мечтали и желали изменить все вокруг себя. Это также благоприятное время для путешествий, переездов, смены работы, знакомств и поисков чего-то нового в целом.

Рак. Ракам в начале сентября могут сниться вещие сны. Ночные светила сделают так, что сновидения этих людей действительно смогут предсказывать будущее. О плохом астрологи рекомендуют не вспоминать и не думать. Сентябрь - время, когда Раки могут начать ставить палки в колеса сами себе. Нужно перестать переживать по каждому поводу, расслабиться и попробовать насладиться жизнью. Третья декада месяца благоприятна для решения юридических проблем и открытия бизнеса.