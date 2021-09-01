Большой гороскоп: что звезды обещают нам в сентябре 2021?
Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы сентября, когда большинству людей будет сопутствовать удача.
1, 2 сентября - убывающая Луна в Раке
Стихия Воды прекрасно сочетается с фазой убывания. 1 сентября - это первый день пребывания Луны в Раке, поэтому он самый благоприятный из трех. Второй тоже очень силен и гармоничен, а третий уже не так позитивен из-за слабости Рака. Так или иначе, но 1 и 2 сентября можно считать самыми благоприятными днями сентября для общения с близкими и семьей, знакомств, романтики и флирта. Последние дни этого месяца также пройдет под эгидой убывающей Луны в Раке, но они будут уже не столь яркими и позитивными.
9 сентября - Зеркальная дата
09.09 - зеркальная дата, в которую вам могут открыться тайные знания. Многие люди узнают правду о себе и о мире. Это идеальное время для обучения, получения новых навыков и для знакомств. Вы можете стать мудрее, если откроете миру свою душу. Мироздание и число 9 помогут вам очиститься от страхов, вредных привычек, сомнений, негативных эмоций.
14 сентября - противостояние Солнца и Нептуна
Солнце и Нептун в оппозиции - это хороший знак. Эти два объекта расположатся по разные стороны от Земли. Для астрономов это означает идеальный момент для наблюдения планеты Нептун, а для обычный людей это хорошая новость в сфере дел и работы. В этот день очень мощной будет интуиция, повысится эмпатия. Многие из нас смогут избавиться от вредных привычек, побороть тщеславие и гордость.
22 сентября - осеннее равноденствие
Этот день астрологи советуют проводить с семьей, с друзьями. Ни Луна в Овне, ни планеты не смогут помешать вам сблизиться с теми, кто вам дорог. Это время, когда энергия Солнца максимально гармонична, поскольку день равен ночи. Земля 22 числа перейдет отметку в три четверти пути вокруг Солнца. Начнется астрономическая осень. Постарайтесь этот день прожить с добром в сердце, чтобы Вселенная была на вашей стороне.
* * *
Астропрогноз на сентябрь от портала dailyhoro.ru
Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.
Овен. Начинается время, когда Овны будут крайне удачливыми людьми. Эта удача станет следовать за ними буквально по пятам. Ночные светила в идеальном положении для начала новых дел, для работы и любви. Самое главное сейчас — правильно расходовать энергию. В сентябре можно заниматься спортом, укреплением здоровья, отказом от вредных привычек. Сила воли Овнов тоже увеличится, поэтому сказать себе “нет” будет проще, чем раньше. Словом, это их время, и прожить его нужно с толком.
Телец. Тельцов ожидает довольно продуктивное и динамичное время, в которое необходимо больше и лучше отдыхать. Самый лучший отдых, как известно - это сон, поэтому лучше всего научиться быстро засыпать и эффективно отдыхать во сне. Также астрологи отмечают, что хоть в сентябре и может быть больше дел и забот дома и на работе, эти заботы принесут свои позитивные плоды. Это будет великолепное время для новых деловых знакомств и любовных знакомств, флирта, легкого общения, непродолжительных романов.
Близнецы. Близнецам стоит начать месяц с уборки дома и наведения порядка на рабочем месте. Благодаря этому у них получится поднять себе и своим близким настроение, войдя в новый сезон с оптимизмом. Это время, когда не нужно бояться перемен, особенно если Близнецы сами о них мечтали и желали изменить все вокруг себя. Это также благоприятное время для путешествий, переездов, смены работы, знакомств и поисков чего-то нового в целом.
Рак. Ракам в начале сентября могут сниться вещие сны. Ночные светила сделают так, что сновидения этих людей действительно смогут предсказывать будущее. О плохом астрологи рекомендуют не вспоминать и не думать. Сентябрь - время, когда Раки могут начать ставить палки в колеса сами себе. Нужно перестать переживать по каждому поводу, расслабиться и попробовать насладиться жизнью. Третья декада месяца благоприятна для решения юридических проблем и открытия бизнеса.
Лев. Львы относятся к списку самых эмоциональных знаков Зодиака. Их настроение постоянно меняется, но в сентябре все временно устаканится. Они станут более спокойными и вдумчивыми, менее агрессивными и вспыльчивыми. У них улучшится память и тяга к новым знаниям. Нужно стараться больше и чаще обращать внимание на все непонятное и интересное. В отношении окружающих стоит творить добро. Нужно оказывать эмоциональную поддержку тем, кто попал в беду. Эти люди будут очень признательны Львам за помощь и могут стать их лучшими друзьями.
Дева. Девам необходимо помнить о законе притяжения. Наиболее актуальным он станет в амурной сфере. В сентябре Девы будут крайне харизматичными и обаятельными. Всем, кто и без того отличался успехом у противоположного пола, повезет еще больше. Те, кто уже находится в отношениях, должны часть времени посвятить любимому человеку. Важно, чтобы он или она чувствовали себя нужными и важными. Что касается финансов и работы, то и тут у Дев будет преимущество. Астрологи считают, что любые новые дела будут спориться и все может получиться с первого раза.
Весы. Весам необходимо как можно скорее избавляться от блоков и барьеров в сознании. Звезды и планеты гармоничны и готовы помочь людям этого знака побороть страхи, неуверенность, апатию. Пришло время забыть все плохое, что происходило в их жизни. Астрологи рекомендуют ступить на путь добра, позитива. Нужно транслировать свой оптимизм в окружающий мир. Во всем, что касается работы и бизнеса, стоит переходить от слов к действиям. Ни в коем случае нельзя лгать и забывать о выполнении своих обещаний.
Скорпион. Скорпионы - одни из главных везунчиков сентября. Звезды на их стороне в любой сфере. Астрологи считают, что всю вторую половинку месяца людям этого знака необходимо заниматься спортом и в целом быть физически активными. Скорпионы смогут очень легко диагностировать и избавиться от вредных привычек, отравляющих жизнь, биополе и отношения. Одинокие Скорпионы смогут насладиться уединением по полной программе либо разработать план действий по соблазнению понравившегося человека.
Стрелец. У каждого из знаков Зодиака есть свои противные и неприятные привычки. У Стрельцов в начале сентября они могут обостриться. Это не самым лучшим образом повлияет на их харизму. Если они не станут бороться с этим, результат будет крайне плачевным. Всем, кто находится в отношениях и сильно устал от работы и рутины, необходимо в сентябре придумать себе небольшую встряску - можно отправиться в незнакомые места либо заняться чем-то новым. Главное - не скучать и не впадать в депрессию.
Козерог. У Козерогов начало месяца будет довольно стрессовым, но они справятся абсолютно со всем, потому что звезды и планеты практически с первых дней сентября снабдят их энергией и силой. Козерогам необходимо будет лишь прийти к согласию с собой и с миром. Нужно перестать жаловаться на судьбу и начать действовать. Благотворно на удаче скажется расставание с ненужными вещами, уборка. Для многих позитивных жизненных перемен Козерогам не придется делать ровным счетом ничего.
Водолей. У Водолеев в сентябре удача будет то приходить, то уходить, причем внезапно и непредсказуемо, что не очень приятно. Сделать удачу постоянным гостем помогут лишь правильные мысли. Они стабилизируют энергетику этих людей и помогут настроиться на лучшее. Для повышения харизмы астрологи советуют Водолеям носить одежду под цвет глаз. С первой попытки добиваться хорошего результата очень непросто, но даже в беспокойном сентябре им это удастся в любой из сфер жизни.
Рыбы. Рыбам стоит заниматься своими увлечениями и хобби. Именно они могут принести им больше всего счастья. Этих людей ожидает размеренный и приятный месяц, полный позитивных новостей и встреч со старыми знакомыми. Влияние космоса станет более созидательным, что поможет им настроиться на нужный лад. Астрологи рекомендуют Рыбам доверять своей интуиции и все время обращать внимание на мелочи, ведь в них кроется вся суть. Конец месяца будет полезен для командировок и смены обстановки, шопинга и необычного отдыха.