"Талибан был уже у дверей": дневник афганской женщины, которую в числе последних вывезли из Кабула в Финляндию

Коллеги рассказали, что дозвонились до родственников, живущих в пригороде Кабула Даште-Барчи. Там люди напуганы. Они покидают свои дома. Я и сама ужасно напугана и лишь пытаюсь сохранить спокойный вид. По крайней мере до тех пор, пока не получу достоверную информацию.

Но я не могла пойти домой. Мне было страшно. Я должна была остаться в офисе и узнать, что будут делать мои коллеги. А они в панике продолжали уничтожать и прятать документы и фотографии. Каждый звонил своим близким.

Я постаралась успокоить ее. Сказала, что это временно, нет причин для беспокойства. И что я скоро приду.

Я прервала разговор, потому что в то же время до меня пыталась дозвониться сестра.

- Мы уже дома. Ничего страшного. Я слышу звуки стрельбы, но если ситуация обострится, мы пойдем к твоему брату.

Я осталась на работе и позвонила отцу. Он старался сохранять спокойствие, чтобы не пугать меня.

- Отец уже звонил. Он едет домой. Да и куда мне идти? Это мой дом.

Обеспокоенная, я позвонила матери. Она сказала, что слышала выстрелы, но сейчас все спокойно. Я попросила ее уйти из дома и пойти в центр Кабула, потому что дома небезопасно. Она отказалась.

- Но это всего один теракт, — сказал он и включил телевизор.

На мгновение я погрузилась в шок. В офис пришло начальство, и я спросила, правдива ли информация про талибов. Один из начальников подтвердил эти сведения, но одновременно пытался успокоить меня.

Я сидела за компьютером на третьем этаже, когда двое моих коллег, запыхавшись, прибежали в офис. Они стали быстро срывать со стен фотографии, на которых мы запечатлены с иностранными партнерами. Я спросила взволнованно, что случилось.

Я, как обычно, рано проснулась и пошла на работу, хотя за день до этого услышала о захвате Талибаном города Мазари-Шариф. Мне кажется, у всех на душе беспокойно, но никто не верит, что талибы могут взять и Кабул. Я и сама не верю. Но все равно регулярно смотрю в интернете новости о ситуации в Афганистане.

В целях обеспечения безопасности женщины Yle не называет ее имя и не публикует отдельные детали из ее рассказа.

Я созванивалась с друзьями и знакомыми. И надеялась, что до завтра ситуация уляжется и я смогу снова пойти на работу. Но чем больше я думала о будущем, тем больше меня охватывал страх и беспокойство. Мысль о том, что я больше не смогу выйти из дома, сводила меня с ума. Я была измотана. Я пошла спать со слезами на глазах и с тревогой на сердце.

Вместе с этим я следила за новостями в интернете о том, что происходит в городе. Талибы заявили, что полицейские покинули все участки и что Талибан пришел, чтобы охранять город.

Дома я сразу принялась за работу. Я прибралась и поставила стиральную машину, потому что еще было электричество. Если придут талибы и мне придется бежать, хотя бы дом останется в чистоте. Я занималась уборкой до ночи.

Весь день, слушая ужасные новости, я старалась не плакать и утешать своих коллег-женщин. Но сейчас, когда я увидела испуганных школьниц с сумками, я не смогла сдержать слезы. Они явно услышали в школе о приходе Талибана. Девочки приехали в Кабул из других провинций, чтобы спастись от власти талибов. Но куда они сбегут теперь?

Я осталась одна на улице. На ней никого не видно, кроме двух торговцев, которые спешно закрывали свои магазины. Я начала молиться про себя.

Вторая женщина крикнула ей, зачем та распространяет слухи. Я слушала их и думала, хоть бы только добраться до дома. Внезапно я заметила, что автобус проехал мою остановку. Я вышла на следующей, мои провожатые отправились обратно.

Двое моих коллег-мужчин вызвались проводить меня до дома. По пути мы видели ужас на лицах и в глазах людей. В автобусе женщина закричала:

Позвонили бывшие коллеги и сказали, что тоже закрывают офис и отправляют домой женщин. Кто-то утверждал, что талибы уже в том районе Кабула, где я живу.

Я решила пойти домой, потому что у меня даже не было нормального хиджаба. Я испугалась, что талибы придут и увидят меня такой.

Начальники старались успокоить нас. Они заверяли, что талибы не прорвались внутрь границ Кабула и что все это слухи. Нас отпустили домой, но офис остался открыт. Они сами решили продолжать работать. Женщинам дали сразу несколько выходных — пока не утрясется ситуация.

Я все время находилась с телефоном в руке. Листала интернет, чтобы понимать, что происходит. В одной группе женщины писали, что боятся выходить из дома. Периодически выглядывают из окна, чтобы посмотреть, нет ли там талибов. Но видят только тихие опустевшие улицы Кабула. Раньше, когда я держала окно открытым, с улицы доносился шум, но сегодня все было тихо. Тишина повисла над Кабулом.

Я повысила на нее голос и сказала, что еще не все потеряно. В регионах талибы говорили, что позволят женщинам ходить на работу и в школу. Я буду ждать, пока мне не разрешат вернуться на работу.

Мысли роились в моей голове. Мне больше нельзя будет работать или учиться. И как мне тогда жить? Если у меня не будет дохода, то как мне платить за квартиру? Моя семья зависит от меня финансово.

Сегодня был ранен муж моей младшей сестры. Когда пришла информация, что талибы входят в город, все воры, мошенники, грабители и другие преступники решили воспользоваться ситуацией. Они открыли стрельбу на базаре, где по случайности были сестра с мужем. Одна из пуль попала в мужа. Он сам в порядке, но погиб его друг.

А я беспокоилась оттого, что вся моя одежда цветная. И как я в такой одежде смогу выйти на улицу. Никто не ожидал, что талибы так быстро захватят Кабул.

Все вокруг жалуются, все разочарованы и говорят, что 20 лет усилий пойдут насмарку и что мы вернемся на 20 лет назад. В Фейсбуке есть закрытая группа только для женщин. Там афганские женщины могут откровенно делиться своими мыслями. Многие писали там, что не готовы смириться с поражением и что женщины должны потребовать от талибов соблюдения их прав. Другие предупреждали, что от Талибана можно ждать чего угодно и что нам надо быть осторожными.

Зашла в Фейсбук, чтобы посмотреть, что происходит. Моя лента полна отчаяния: видео с плачущими солдатами армии, лозунги против президента Ашрафа Гани . В новостях сообщили, что Гани улетел в Таджикистан. Еще я посмотрела видео, на котором политики Абдулла Абдулла и Хамид Карзай рассказывают, что ведут переговоры с представителями исламского эмирата, чтобы те не трогали обычных граждан.

Я проснулась рано, но вспомнила, что Талибан захватил Кабул и я не могу пойти на работу. Ужасно.

Письмо по электронной почте прислал мой бывший муж. Обещал помочь мне, чтобы я была в безопасности. Для женщин ситуация была настолько опасной, что это понял даже мой экс-супруг. А что, если это фальшивое письмо? Что, если кто-то просто пытается выудить мои данные? Я начала сомневаться и оставила письмо без ответа.

Я постоянно следила за новостями, чтобы понять, что планируют делать талибы. Позвонила начальнику, и он сказал, что талибы приходили с обыском в наш офис. Меня разбирала злость. Почему я предвидела этого и не купила бурку? Но я даже не представляла, что Талибан на самом деле войдет в Кабул. Сейчас же мне надо каким-то образом достать одежду, которая скроет меня.

Друзья писали мне по электронной почте и уговаривали бежать из страны. Но моя дочка не со мной, и мысль о том, что бывший муж не даст мне вывезти ее из Афганистана, разбивала мне сердце. Временами я плакала, временами молилась за всех, кто попал в беду.

Моя семья связывалась со мной и просила приехать к ним. Но я отказалась. Я была уверена, что кто-нибудь с работы позвонит и позовет меня обратно в офис. Я знала, что моих коллег-мужчин уже вызвали обратно, но женщин пока не приглашали. Да и работы, судя по рассказам, осталось немного, потому что все зарубежные проекты прекращены.

Внутри стен своего дома я чувствовала себя в безопасности. Когда сосед стучался в мою дверь, мое сердце мгновенно уходило в пятки. Я тотчас же натягивала платок и шла к двери. И выдыхала от облегчения, увидев, что это не талибы.

Пока я не могла ходить на работу, я просто сидела дома. К счастью, хотя бы не было обысков в домах и за мной не приходили талибы. На тот момент уже это было подарком.

По улицам проехали несколько машин, пассажиры которых удивленно на меня смотрели. Я пыталась найти открытый магазин, чтобы купить поесть, но всё было закрыто. Вид Кабула в таком состоянии приводил меня в отчаяние. В итоге я нашла открытый ресторан, где и купила еды.

Мимо нас промчалась бронированная машина полиции, в которой были талибы. В первый раз я так близко их видела. Стало темно. Я обратила внимание, что женщин на улице нет совсем. На моих глазах навернулись слезы, потому что Кабул перестал быть тем городом, которым он был еще неделю назад, когда я вечером могла спокойно вернуться из университета домой. Сейчас же все было закрыто.

Я позвонила коллеге и попросила его прийти к моему дому, чтобы я смогла выйти на улицу. Вечером я впервые оказалась вне стен своего дома. Я нацепила на себя как можно больше слоев одежды, чтобы скрыть себя по максимуму.

Дочь на это ничего не ответила. Просто тихо кивнула. Меня успокаивало то, что я видела ее лицо. Хотя я очень по ней скучала, я знала, что ей было лучше у отца. Там она была в безопасности.

Пообщалась по видеосвязи с дочерью. Когда ее увидела, захотелось плакать. Она услышала о приходе Талибана и видела шок своих родных. Я постаралась говорить с ней спокойным голосом.

Я боялась, чтобы талибы придут с обыском, поэтому собрала все документы, грамоты и газеты, которые я привезла из других стран. Я не могла их отсканировать дома, поэтому я все отфотографировала и отправила другу, который живет за границей. Попросила сохранить их для меня. Я разрезала документы ножницами и выбросила их.

Мне позвонил младший брат и сказал, что мне нужно попытаться покинуть страну. Он хотел бежать в Пакистан без документов и позвал меня с собой.

Кто-то говорит, что талибы не делают людям ничего плохого. Я видела видео, где талибы заверяли, что пришли, чтобы служить людям. Но им никто не доверяет. Люди боятся, что это только начало, и талибы говорят так только затем, чтобы укрепить свою власть.

Сегодня я проснулась с проблеском надежды. У меня нет телевизора, но в Фейсбуке я увидела фотографии журналисток, которые читали новостные выпуски — в той же одежде, что и раньше.

Я ужасно боялась. И в то же время надеялась, что новости о том, как талибы врываются в дома, забирают молодых девушек и насильно выдают их замуж, не соответствуют действительности.

Прошлой ночью я не спала до двух часов, потому что знала, что на работу рано вставать не надо будет. Я долго спала утром. Хоть я и не работала, дни казались бешеными. Я перестала различать день и ночь. Все время читала сообщения от знакомых и друзей. Часть из них пытались утешить меня.

Двое бывших коллег связались со мной из Европы. Давали мне советы, как бежать из страны. Со мной связывались даже те, с кем я не общалась уже много лет. Они волновались и за меня, и за свои семьи, оставшиеся в Афганистане.

В других провинциях люди рассказывали, что поначалу было ощущение, что талибы изменились. Но не проходило и четырех дней, как стали поступать сообщения о насилии и казнях со стороны талибов. Сегодня пришла информация, что Талибан повесил трех военачальников.

Некоторые женщины вернулись на работу, но и они с недоверием относятся к Талибану. Им кажется, что талибы строят из себя умеренных, чтобы закрепить свою власть, а потом претворить свой план в жизнь.

Паника и волнение у меня только увеличиваются. Люди предупреждают, что это затишье перед бурей. Никто не доверяет талибам.

Главное — оставаться спокойной, хоть это и сложно. Глубоко вдохнуть. Я понимала, что люди сходят с ума от страха. Но если потерять спокойствие, всё будет ещё хуже. Мы умрем от страха раньше, чем нас успеют убить талибы.

Я стала искать видео из аэропорта Кабула. Смотрела их и плакала: где-то потеряли младенца в корзине, люди сорвались с самолетов и разбились… Боже, это ужасно. Не смогла смотреть дальше.

Дочка бывшего соседа, которая сейчас живет в США, посоветовала мне отправиться в кабульский аэропорт. По ее словам, людей начали эвакуировать в Европу и Америку. Я ответила, что это всё вранье. Никакая страна не стала бы вывозить людей без документов.

Я связалась с двумя коллегами, которые были в аэропорту Кабула. Один из них прождал сутки, но так и не попал в аэропорт и отправился домой. Они сказали, что у аэропорта очень много людей, хотя с прихода талибов прошло уже пять дней. Еще один коллега позвонил и сказал, что его сестра посоветовала отправиться в аэропорт. Я ответила ему, что это безнадежно и что никто без документов не вылетит.

Талибы уже сами предупреждают, что их нынешнее поведение — это лишь временное явление. Они прямо говорят, что Афганистан больше не демократия, а страна живет по законам шариата. Постепенно талибы показывают свое истинное лицо.

Мне кажется, что с каждым днем я становлюсь всё слабее и меня всё больше поглощает отчаяние. Если даже мне удастся бежать из страны, что будет с теми, кто останется здесь?

За последние недели в Фейсбуке стало всё больше объявлений о продаже вещей. Люди явно планируют покинуть Афганистан. Цены на вещи выставлялись смешные. Но я не поддалась общей панике, потому что у меня еще теплилась надежда. Но если вдруг придется бежать, то взять с собой ничего не получится.

Я надела платок, который мама дала мне для моления. И пошла в пекарню за хлебом. Хотя я была в хиджабе, мужчины смотрели на меня с удивлением. Я купила хлеб и быстро вернулась домой. Эти редкие минуты вне дома ненадолго снимают ощущение того, что я пленница. Сегодня я впервые задумалась о том, что лучше было родиться мужчиной и присоединиться сейчас к движению сопротивления.

Несмотря на национальность, мы все жители Афганистана. Эта страна — наш общий дом. А талибы — наши общие враги.

Мне оставалось только молиться. Мой дух поддерживали только видео в интернете, на которых люди в Джалалабаде, Хосте и Кунаре смело поднимали флаги Афганистана. Я была горда этими людьми. И огонек надежды теплился в моей груди.

По слухам, в провинции Панджшер возникло движение против Талибана. Я с нетерпением ждала, что они что-то сделают. Но почти все провинции уже во власти талибов. Принесет ли этот фронт сопротивления хоть какой-нибудь результат?

Мне надо было найти оружие на тот случай, если за мной придут талибы. Я могла бы стрелять в них. Они бы точно выстрелили в ответ, но смерть в сто раз лучше, чем принудительный брак.

Утром я собрала вещи, чтобы переехать к своей семье. Я больше не могла быть в одиночку посреди всего этого. Хотела оставить часть вещей в квартире, но мой арендодатель на это не согласился. Мне надо было забрать всё. А вещей было очень много.

Я перестала заходить в Фейсбук, хоть и хочу знать последние новости. Но чтение ленты забирает у меня последнюю надежду.

Каждый день моим друзьям и знакомым удается уехать из Афганистана. Я радуюсь, что их жизням больше ничего не угрожает. Но вместе с тем меня охватывает ужасное чувство одиночества. Начальник позвонил и сообщил, что тоже уезжает за границу. Меня пока что не приняла ни одна инстанция.

Я активная и независимая женщина. Я работаю и учусь на вечернем в университете. В последние годы я работала в такой сфере, где была хорошо осведомлена о ситуации в Афганистане, но я даже представить себе не могла нового прихода талибов к власти. Я сотрудничала с иностранцами. Открыто критиковала многих людей. Считала, что правда поможет развитию общества. И талибы мне всего этого не простят. Всё кажется сном. И кажется, что всё рассыпается в прах.

Я неспособна думать. Попыталась собрать вещи, но тело отказывалось слушаться меня. Я не могла решить, что мне делать. И только прокручивала в голове, что я сделала за свою жизнь.

Сегодня ужасный день. Я увидела в Фейсбуке женщину, которую избили талибы. Тогда я села за компьютер и стала делать заметки об их зверствах. Эти ужасные события никогда не должны быть забыты.

Я мусульманка. Я много изучала эту религию. И по моему представлению, ислам основан на дружелюбии, толерантности, помощи слабым, уважении к старшим и вере в доброту Бога. И я не знаю, о каком исламе говорят талибы.

Я не нахожу себе места. Смотрю Фейсбук. В одном посте говорится, что талибы высекли в Кабуле людей за то, что на них были джинсы.

Талибан считает нас преступниками. Они будут обыскивать дома людей, чтобы выяснить, кто где живет и какая у кого профессия. И обыски продолжатся до тех пор, пока не обнаружат меня и тысячи таких же, как я, людей.

У меня были противоречивые чувства. Я была напугана — и в то же время рада, что успела уехать из дома до прихода талибов. Думала, что бы произошло, если бы они решили провести обыск в моей квартире.

Сердце остановилось. Я постаралась сохранить спокойствие и продолжила смотреть на них. Они со смехом зашли в дом. Про себя я молилась, чтобы они не обратили на меня внимание. Они прошли дальше, и я мигом выскочила на улицу, глубоко вдохнула и села в машину.

Когда я спускалась вниз, у двери увидела машину талибов. Сначала я не поверила, что это талибы, но потом из машины вышли вооруженные люди, и я поняла весь ужас ситуации.

Я проснулась в пять утра и попросила управдома найти людей, которые помогли бы вынести вещи из квартиры. За несколько часов мы погрузили мой скарб в машину, которую я отправила к сестре. С грустью отдала ключи хозяину.

Позже отец дочки написал мне сообщение. Пообещал уговорить своих родителей отдать мне ее. Я умоляю его, чтобы он не лишал меня ребенка. В конце концов он написал, что завтра я могу прийти и забрать дочь. У меня свалился камень с души. Завтра я увижу ее.

Я попыталась связаться с отцом дочки по Вотсапу. К счастью, он ответил. Он был зол и сказал, что его родители никогда не отдадут мне дочь. Я рыдаю и умоляю отдать мне ребенка. Его родители плачут и кричат, чтобы он не отдавал мне дочь.

Я переживаю за дочку и очень по ней скучаю. Мне надо повидаться с ней. Мы не общались уже два дня. Телефон ее отца выключен. Я позвонила его матери. Сказала, что хочу взять дочь с собой. Ее бабушка ответила, что это не допустит. Мне очень плохо. Я не представляю свою жизнь без дочери. Я готова умереть, но никому не дам отнять ее.

У ворот аэропорта была толпа людей. Мне казалось, что меня просто раздавят в ней. Брат нес мою сумку, а я держала дочку. Она напугана. Я постоянно разговаривала с ней, чтобы ей было не так страшно.

На дорогах были заторы. По пути мы видели талибов. Брат попросил меня спрятать телефон, пока мы не проедем мимо них. К счастью, машин было так много, что талибы нас не остановили. Мы подъехали ближе к аэропорту, где брат остановился и сказал мне выйти из машины. Оттуда мы пошли с ним пешком.

Финский мужчина снова позвонил. Сказал, что пришлет еще один номер, по которому надо позвонить. По этому номеру ответил человек, который сказал, куда надо подъехать. Мы направились в сторону аэропорта.

Со слезами на глазах я обняла маму и попрощалась с ней. Попросила у нее прощения. Сказала, что я ей многим обязана и никогда не смогу отплатить ей за всё, что для меня сделали родители. Папа и дедушка были в это время в мечети, поэтому я не смогла попрощаться с ними. Брат отправился провожать меня. По дороге позвонил отец и со слезами попрощался со мной. И попросил беречь себя.

Я сказала родным, что не оставлю их и никуда не полечу. Но они умоляли меня бежать из страны в безопасное место и оставить их на волю Бога. И тогда я ответила финскому мужчине, что я буду в аэропорту только с ребенком.

И в это время мне позвонил неизвестный мужчина. Оказалось, что это финн. Я рассказала ему о своей ситуации. Он спросил, как далеко от аэропорта находится дом моих родителей, и попросил прислать ему мою фотографию и фотографию дочери. Я попросила мужчину помочь моим родителям и дедушке, потому что талибан может признать их виновными в том, что они вырастили такую дочь. Но мужчина ответил, что это невозможно. Я должна приехать в аэропорт только со своим ребенком. Либо не приезжать совсем.

Сначала я отправилась к родителям бывшего мужа. Встретилась с дочкой, обняла ее и заплакала. Она — частичка моего сердца. Мы выпили чая, я забрала девочку и поехала к своим родителям. Меня были очень рады видеть. Я сказала маме, что не ела и не спала нормально в последние дни и что очень хочу отдохнуть.

Мы дошли до какого-то пруда, на другой стороне которого были военные. Мне наказали закричать там “Финляндия”, чтобы привлечь внимание финских солдат. Брат крикнул “Финляндия”, военные обернулись и проверили мое имя. Было уже темно, поэтому они попросили меня включить фонарик на телефоне, чтобы не потерять меня из виду. А потом сказали, чтобы я подошла к ним.

Народу так много, что мне пришлось идти вброд через пруд. Я была по колено в грязной воде, но другого выхода не было. Перед этим я распрощалась с братом.

Финские солдаты помогли мне пробраться к ним и отвезли к другим людям, которые ждали эвакуации. Я очень им благодарна. Они хорошо со мной обошлись, дали еды и нашли место, где я могла бы поспать. Но я долго не могла заснуть. Я сообщила родным, что я в безопасности и уже внутри аэропорта.

В очереди на эвакуационный рейс. Фото: AOP

Понедельник, 23 августа

После многих ужасных дней я смогла выдохнуть. Я в безопасности. Не надо больше бояться, когда за мной придут талибы. Но я продолжала переживать за свою семью. Трое коллег с семьями пытались улететь в Австралию, но не смогли пробраться в аэропорт. Я рассказала им, как мне удалось пробраться через пруд и как мне помогли военные с финским флагом.

Я постирала одежду, которая запачкалась в грязной воде. У меня был только один сменный комплект одежды для меня и один для дочки. Дочь позвонила родителям ее отца и сообщила, что уже в аэропорту.

Финны постоянно спрашивали, все ли у нас в порядке и нужно ли нам что-нибудь. Я отвечала, что всё хорошо. Они относились ко мне как к человеку.

В Кабуле жара, и я целый день провела в интернете. Пыталась разобраться в актуальной ситуации. Вечером пришло время нашего рейса. Нам сказали, что вылет назначен на 18 часов. Мы прошли к военному самолету и встали в очередь. По очереди стали загружаться на борт.