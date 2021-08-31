ФОТО И ВИДЕО | Модель из Эстонии вышла на подиум грандиозного показа Dolce & Gabbana в Венеции

Бренд Dolce & Gabbana устроил для своих верных поклонников грандиозный праздник моды в Венеции, презентовав новые коллекции товаров для дома, ювелирных украшений, а также коллекцию Ala Moda. Показ прошел прямо под открытым небом на площади Сан-Маркои собрал около 400 мировых знаменитостей и очень состоятельных клиентов, пишут СМИ. В гости к Доменико Дольче и Стефано Габбане приехали Дженнифер Лопес, Хайди Клум, Китти Спенсер, Крис Дженнер, Шэрон Стоун, Хелен Миррен, Моника Беллуччи, Кристиан Бэйл и многие другие.

Коллекция Alta Moda — это дань дизайнеров Венеции, представляющая собой "возрождение Alta Moda". Насыщенные тона венецианской посуды и мозаик, синева лагуны, декор исторических зданий, бесчисленные оттенки, в которые окрашивает город закатный свет, легли в основу цветовой палитры.

Купола базилики Сан-Марко воплотились в виде объемных рукавов, перевернутые венецианские маски — в виде коротких платьев с приталенными лифами и пышными юбками, усыпанных крошечными стеклянными цветочками, а венецианские каналы, гондолы и знаменитые достопримечательности заняли свое место на длинных струящихся подолах платьев. Замысловатая вышивка, объемные цветы, атлас, имитирующий движение воды в лагуне, карнавальные маски придали фирменному стилю ощущение свежести.

Коллекция была представлена ​​на длинном красном подиуме под звуки Four Seasons Антонио Вивальди на фоне настоящих грозовых облаков и радуги.