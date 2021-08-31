Влияют ли вакцины от COVID-19 на беременность, фертильность или цикл? Мы спросили Всемирную организацию здравоохранения(4)
Ни одно исследование ещё не доказало, связаны ли побочные эффекты от вакцинации и беременность, развитие плода, менструальный цикл и способность зачать ребёнка как у женщин, так и у мужчин. Все эксперты сходятся во мнении, что остаться невакцинированным гораздо опаснее.
Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, беременные, планирующие беременность и кормящие грудью женщины хорошо переносят вакцинацию против COVID-19, что также указывает на то, что преимущества вакцин намного перевешивают риски.
Исследование CDC является одним из крупнейших в своем роде и основано на данных более 17 000 человек.
Об этом исследовании рассказывает Людмила Мосина, специалист по болезням, предупреждаемым с помощью вакцин, и иммунизации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Безопасны ли для беременных вакцины против коронавируса?
ВОЗ рекомендует вакцинировать беременных женщин, когда польза от вакцинации превышает потенциальные риски.
Информация, полученная нами в результате исследований, проведенных после введения мРНК-вакцин, показала, что у беременных женщин после вакцинации вырабатываются антитела, и эти антитела внедряются с пуповинной кровью и грудным молоком. Это говорит о том, что вакцинация защищает не только беременных женщин, но и их детей в раннем возрасте.
Недавнее исследование, проведенное в Израиле, показало, что вакцинированные беременные женщины имеют значительно более низкий риск заражения COVID-19.
Чем опасен COVID-19 для беременных и плода?
Известно, что вероятность того, что беременные женщины перенесут коронавирус в более тяжёлой форме, чем не беременные женщины репродуктивного возраста, высока. Тому есть множество доказательств.
У беременных при заражении COVID-19 выше риск попасть в отделение интенсивной терапии и под аппараты ИВЛ.
Во время беременности коронавирус представляет опасность и для плода. У женщин, заразившихся COVID-19 во время беременности, выше риск родить недоношенного ребёнка, таким детям зачастую требуется интенсивная терапия. Это то, что известно на сегодняшний день.
Когда беременным следует вакцинироваться?
Сначала этот вопрос нужно обсудить с врачом, и если становится понятно, что что польза от вакцинации перевешивает возможные риски, вакцинироваться следует немедленно, чтобы защитить беременных от этого заболевания и всех серьезных осложнений, которые могут стать его следствием.
Почему ВОЗ изменила рекомендации для беременных?
Рекомендации в области общественного здравоохранения постоянно меняются по мере появления новых убедительных доказательств.
Когда стали доступны первые вакцины против COVID-19, эксперты ВОЗ рекомендовали вакцинировать беременных женщин, подвергавшихся высокому риску заражения, то есть медицинских работников, контактировавших с пациентами с COVID-19. В то время у нас не было достаточно данных о безопасности и эффективности вакцинации беременных женщин, поскольку они не принимали участия в первых клинических испытаниях.
Теперь у нас есть больше доказательств, что у беременных коронавирус может протекать в тяжёлой форме. Реальные данные мониторинга безопасности вакцин не выявили каких-либо дополнительных проблем.
Согласно данным исследований мРНК вакцин после их введения, вакцинация беременных женщин приводит к выработке защитных антител и снижает риск заражения COVID-19. Эти новые данные позволили ВОЗ обновить рекомендации по вакцинации этой группы.
Как вакцины от коронавируса влияют на плод?
Имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии риска для плода. Первые реальные данные о безопасности мРНК-вакцин для беременных женщин были получены из США, где существует хорошо отлаженная система мониторинга безопасности вакцин. Эти данные не выявили каких-либо дополнительных опасений по поводу безопасности для беременных женщин или их детей.
Другие короткие исследования также подтвердили появление защитных антител у вакцинированных беременных женщин, эффективность мРНК-вакцин в предотвращении заражения коронавирусом и потенциальную защиту младенцев.
Все вакцины против COVID-19, включенные ВОЗ в Список для экстренного применения, не являются живыми вакцинами, поэтому не могут вызывать заболевания у женщин или их детей.
Как вакцины против COVID-19 влияют на фертильность?
Мифы о том, что вакцины могут вызывать бесплодие и даже эректильную дисфункцию, широко распространились в социальных сетях. В июле количество запросов в Google о бесплодии, связанном с вакцинами против COVID-19, увеличилось почти на 34%.
ВОЗ рекомендует вакцинироваться против COVID-19 всем людям, включая тех, кто планирует иметь детей. Вакцинация не должна быть поводом для откладывания или предотвращения беременности. Нет никаких доказательств того, что какие-либо вакцины, включая вакцины против COVID-19, влияют на фертильность у женщин или мужчин.
С тех пор, как была развернута вакцинация против COVID-19, многие вакцинированные женщины без проблем забеременели. ВОЗ продолжает мониторинг безопасности вакцин против COVID-19, включая их влияние на фертильность.
Как вакцины влияют на месячные?
В блогах и в социальных сетях женщины делились своими историями об изменении менструального цикла, например об изменении регулярности и объема (менструации становились или более обильными, или, наоборот, сокращались).
В исследовании говорится: ”неизвестно, связаны ли эти изменения с самой инфекцией COVID-19 или другими факторами, связанными с пандемией, такими как усиление психологического стресса и изменения в поведении в отношении здоровья”. Но никаких ”негативных эффектов” на отчетные периоды не наблюдалось.
В клинических испытаниях участвовало много женщин, и эти испытания не выявили никаких отрицательных эффектов вакцин на менструальный цикл.
Дополнительные доказательства, подтверждающие безопасность вакцин в отношении месячных, были получены из данных национальных и глобальных систем мониторинга безопасности вакцин после того, как были развернуты программы вакцинации.
Почему люди не решаются делать вакцины против COVID-19?
Люди очень осторожны, когда появляется что-то для них новое, особенно когда появляются новые вакцины.
И это понятно. Цель ВОЗ — предоставить всю информацию и помочь людям лучше осознать преимущества и риски вакцинации и принять обоснованные решения о вакцинации.
Как избежать дезинформации о вакцинах?
Дезинформация о вакцинах может отрицательно сказаться на решении людей пройти вакцинацию.
Крайне важно, чтобы не только беременные женщины, но и все прочие имели доступ к достоверной и основанной на фактах информации.
Роль органов здравоохранения, экспертов по иммунизации и агентств здравоохранения в предоставлении этой информации имеет решающее значение. СМИ также должны сыграть в этом важную роль. Чрезвычайно важно, чтобы журналисты получали информацию из надежных источников и помогали ее распространять.
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