Влияют ли вакцины от COVID-19 на беременность, фертильность или цикл? Мы спросили Всемирную организацию здравоохранения

Ни одно исследование ещё не доказало, связаны ли побочные эффекты от вакцинации и беременность, развитие плода, менструальный цикл и способность зачать ребёнка как у женщин, так и у мужчин. Все эксперты сходятся во мнении, что остаться невакцинированным гораздо опаснее.

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, беременные, планирующие беременность и кормящие грудью женщины хорошо переносят вакцинацию против COVID-19, что также указывает на то, что преимущества вакцин намного перевешивают риски.

Исследование CDC является одним из крупнейших в своем роде и основано на данных более 17 000 человек.

Об этом исследовании рассказывает Людмила Мосина, специалист по болезням, предупреждаемым с помощью вакцин, и иммунизации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Безопасны ли для беременных вакцины против коронавируса?

ВОЗ рекомендует вакцинировать беременных женщин, когда польза от вакцинации превышает потенциальные риски.

Информация, полученная нами в результате исследований, проведенных после введения мРНК-вакцин, показала, что у беременных женщин после вакцинации вырабатываются антитела, и эти антитела внедряются с пуповинной кровью и грудным молоком. Это говорит о том, что вакцинация защищает не только беременных женщин, но и их детей в раннем возрасте.

Недавнее исследование, проведенное в Израиле, показало, что вакцинированные беременные женщины имеют значительно более низкий риск заражения COVID-19.

Чем опасен COVID-19 для беременных и плода?

Известно, что вероятность того, что беременные женщины перенесут коронавирус в более тяжёлой форме, чем не беременные женщины репродуктивного возраста, высока. Тому есть множество доказательств.

У беременных при заражении COVID-19 выше риск попасть в отделение интенсивной терапии и под аппараты ИВЛ.