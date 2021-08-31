Бабушка родила собственную внучку по просьбе дочери

Gran, 53, gives birth to her own GRANDDAUGHTER to save her daughter's life https://t.co/WGsUXqmHAf — The Sun (@TheSun_NI) August 26, 2021

Дочь бразильянки, 29-летняя Ингрид, была вынуждена отказаться от беременности из-за проблем со здоровьем. В 2014 году она перенесла тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз глубоких вен, поэтому врачи опасались, что девушка может не перенести беременность и роды.

Тогда Де Абреу Карлсем решила выносить собственную внучку по просьбе дочери.

Она забеременела с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и 19 августа стала бабушкой и матерью одновременно: родила девочку, которую назвали Марией Кларой.

На родах присутствовали Ингрид и ее партнер Фабиано Чавес. “Это мечта, ставшая явью. Это любовь, которую не описать словами. Невозможно описать, каково это - видеть появление твоего ребенка на свет”, — признался он.

Для проведения ЭКО семья собрала около 36 тысяч бразильских реалов (около 5900 евро) с помощью краудфандинга и продажи масок для лица и кухонных полотенец.

Мать и дочь рассказали, что они обсуждали возможность суррогатного материнства еще до того, как Ингрид поставили диагноз. Однажды они увидели по телевизору репортаж, в котором женщина родила ребенка для своей невестки. “А ты бы смогла сделать что-то подобное для меня?” — спросила Ингрид свою мать. На что та ответила: “Конечно, я бы это сделала!”.