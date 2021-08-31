“Не нужно оценивать себя по чужим меркам”. Наоми Осака рассказала о мотивах своих поступков

“Я размышляла об этом весь прошедший год. Очень благодарна окружающим меня людям, потому что их поддержка, которую чувствую, ни с чем не сравнима. Недавно я задалась вопросом, почему чувствую то, что чувствую, и поняла, что одна из причин в том, что в мыслях я ощущаю, что никогда не была достаточно хороша. Никогда не говорила себе, что сделала хорошую работу, зато постоянно говорю себе, что я отстой или могла бы справиться лучше. Знаю, что раньше некоторые называли меня скромной, но если задуматься, то я невероятно самокритичная.

Каждый раз, когда появляется новая возможность, первое, что я думаю: “Вау, почему я?” Хочу сказать, что постараюсь больше себя хвалить и радоваться своим достижениям. И нам всем стоит так делать. Встаёшь утром и не откладываешь дела на потом? Уже чемпион. Разобрался с рабочими вопросами, которые давно не давали покоя? Просто легенда. Твоя жизнь принадлежит только тебе, и не нужно оценивать себя по чужим меркам. Я отдаю сердце всему, чему могу, и если для кого-то этого недостаточно, приношу свои извинения, но я больше не могу обременять себя этими ожиданиями. Глядя на то, что происходит в мире, понимаю, что встать с утра — уже победа. Так я и поступаю”, — написала Осака в своем Инстаграме.