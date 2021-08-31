Кейт Миддлтон рассказала, какая привычка мужа ее раздражает

Кейт рассказала, что во время поездки на Кипр в 2018 году они посетили базу ВВС на острове и вместе с мужем открыли новую базу отдыха. Осмотрев комнату, Уильям предупредил, что следует “держать пиццу подальше от диванов”. Герцогиня заявила, что тогда назвала Уильяма “злостным обидчиком”, так как на самом деле он сам — большой любитель угоститься пиццей на маркой мебели, и это, по мнению Кейт, “настоящий кошмар”.

Знаменитая семья обычно придерживается здоровой диеты, но порой бывает неравнодушна к “вредным” угощениям. Недавно Кейт и Уильям были замечены за поеданием рыбы с жареным картофелем (фиш энд чипс) на пирсе в Файфе, Шотландия — как и в университетские годы.

Также известно, что любимая начинка для пиццы принца Уильяма — индийское карри чикен тикка масала. Королевский шеф-повар долгое время готовил такую пиццу специально для принца. Герцогиня Кембриджская, в свою очередь, очень любит острую пищу, чего нельзя сказать о Уильяме.