7 способов сохранить энергию, настроение и здоровье, когда лето переходит в осень

1. Больше продуктов с витамином D

Наступает осень, и солнечных дней становится меньше (иногда резко). А как известно, необходимый нам витамин D вырабатывается только под влиянием солнечных лучей. Он работает как прогормон (предшественник гормона), способствует минерализации костей и усвоению кальция, укрепляет иммунитет и, по результатам исследований, — влияет на настроение. Витамин D помогает регулировать выработку адреналина, норадреналина и дофамина и защищает от потери серотонина. Без витамина D риск впасть в депрессию увеличивается.

Когда ушло солнце, стоит увеличить в своем рационе продукты, богатые витамином D. Они могут помочь добирать дневную норму витамина в 20 мкг, или 800 МЕ. Чемпион по его содержанию — рыбий жир или масло печени трески. Не подвергайте его термообработке, лучше добавляйте в салаты. Кроме того, витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, сардины, радужная форель), яйцах и печени. А еще в грибах — как раз в разгаре грибной сезон. Однако продукты не отменяют чек-ап и проверку уровня витамина с помощью анализов и консультации врача.

2. Радуга на тарелке

Витамины и микроэлементы не действуют изолированно, они работают в синергии друг с другом. То есть один не срабатывает без другого. Лучший способ оставаться в балансе — есть цветные продукты. Чем ярче цвет фрукта или овоща, тем больше в нем антиоксидантов — веществ, защищающих нас от проблем с сердцем, диабета, рака, а также от старения благодаря тому, что они борются с антиоксидантами. Так что осень снаружи совсем не значит осень внутри. Тем более сейчас самое время яркого урожая. Яблоки, тыква, сливы, помидоры, огурцы, перцы и другие дары огородов помогут нам пережить пасмурную бесцветность.

3. Аккумулируйте тепло