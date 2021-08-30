Варикозное расширение вен — не только ужасное зрелище, но и серьезная угроза здоровью. Почему нельзя затягивать с визитом к врачу?(4)
Варикозное расширение вен — действительно широко распространенная проблема, от которой страдает почти 40% взрослого населения. Поскольку первыми симптомами варикозного расширения вен являются только видимые на коже синеватые капилляры или вены и усталость ног, ситуация поначалу кажется вполне безопасной.
По словам Гинтариса Вилкявичюса, такие симптомы являются первой стадией варикозного расширения вен. В общей сложности варикозное расширение вен делится на стадии по месяцам в зависимости от степени тяжести. “Первая стадия еще не вызывает явных проблем со здоровьем, но опасность заключается в том, что мы имеем дело с прогрессирующим заболеванием — первая стадия со временем может перерасти во вторую, третью и четвертую”, — предупредил сосудистый хирург.
Последняя, или шестая стадия — это уже хроническая венозная недостаточность, характеризующаяся образованием язв. Такие язвы возникают из-за нарушения кровоснабжения кожи и подкожной ткани и заживают очень плохо. “На поздних стадиях заболевания в качестве осложнений также могут возникнуть экзема, дерматит и даже тромбоз, которые могут привести к инфаркту легкого. Это очень серьезные заболевания, которые можно предотвратить при своевременном лечении. Вот почему я рекомендую при первых же симптомах обратиться к врачу для обследования”, — сказал Вилкявичюс.
Раннее вмешательство важно при лечении варикозного расширения вен
На первом приеме врач оценивает состояние и проницаемость кровеносных сосудов с помощью специального ультразвукового аппарата. В зависимости от результатов подбирается лечение, которое может варьироваться от компрессионной терапии до хирургического вмешательства. “Лечение индивидуально и зависит от конкретного пациента и его врача. Например, склеротерапия — это методика устранения варикозного расширения вен, при которой в вену вводится специальное вещество, в результате чего стенки вены слипаются, вена перестает функционировать и закрывается. В моей практике наиболее распространенными методами лечения были лазерная терапия и минифлебэктомия. Комбинация этих методов также дает очень хорошие результаты”, — прокомментировал врач.
Вилкявичюс высоко оценивает современные высокотехнологичные лазеры, благодаря которым операции комфортны и безопасны для пациента. “Лазерное лечение появилось в 1998 году, и сегодня используется лазерная технология третьего поколения. Эта технология позволяет оперировать очень быстро, удобно и безопасно — операция проводится под местной анестезией, и пациент может встать на ноги сразу после операции. Восстановление быстрое, а риск осложнений невелик”, — сказал сосудистый хирург.
Варикозное расширение вен носит в основном наследственный характер, и его трудно предотвратить. “Полезны компрессионные чулки, активный образ жизни и отказ от длительного сидения и стояния. К сожалению, они не полностью предотвращают возникновение варикозного расширения вен и не всех факторов риска можно избежать. Женщины не могут отказаться от рождения детей просто потому, что в их семье встречается варикозное расширение вен. Существует также много работ, которые требуют от людей длительного пребывания на ногах — этого нельзя избежать. Поэтому важно, чтобы люди вовремя замечали симптомы и не откладывали лечение, потому что на ранней стадии лечение простое, а риски для здоровья невелики”, — сказал Вилкявичюс.