Варикозное расширение вен — не только ужасное зрелище, но и серьезная угроза здоровью. Почему нельзя затягивать с визитом к врачу?

Варикозное расширение вен — действительно широко распространенная проблема, от которой страдает почти 40% взрослого населения. Поскольку первыми симптомами варикозного расширения вен являются только видимые на коже синеватые капилляры или вены и усталость ног, ситуация поначалу кажется вполне безопасной.

По словам Гинтариса Вилкявичюса, такие симптомы являются первой стадией варикозного расширения вен. В общей сложности варикозное расширение вен делится на стадии по месяцам в зависимости от степени тяжести. “Первая стадия еще не вызывает явных проблем со здоровьем, но опасность заключается в том, что мы имеем дело с прогрессирующим заболеванием — первая стадия со временем может перерасти во вторую, третью и четвертую”, — предупредил сосудистый хирург.

Последняя, или шестая стадия — это уже хроническая венозная недостаточность, характеризующаяся образованием язв. Такие язвы возникают из-за нарушения кровоснабжения кожи и подкожной ткани и заживают очень плохо. “На поздних стадиях заболевания в качестве осложнений также могут возникнуть экзема, дерматит и даже тромбоз, которые могут привести к инфаркту легкого. Это очень серьезные заболевания, которые можно предотвратить при своевременном лечении. Вот почему я рекомендую при первых же симптомах обратиться к врачу для обследования”, — сказал Вилкявичюс.

Раннее вмешательство важно при лечении варикозного расширения вен