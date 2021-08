ФОТО | Смотрите, кто стал победителем знаменитого эстонского fashion-конкурса ERKI Moeshow 2021

В минувшие выходные публике, собравшейся в Эстонской Академии художеств, был представлен захватывающий показ коллекций 15 дизайнеров. Карин Креэк, победительница ERKI Fashion Show 2021, получила приз в размере 1200 евро. Второе место заняла Кяролин Раадик с коллекцией "NAGU SUKK JA SAABAS". Третье место занял Карл-Кристоф Ребане с коллекцией "Saving Light for Later". Группа Dassemperdepot получила специальную награду от журнала SÄDE за свое незабываемое шоу "You have only one minute".