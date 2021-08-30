ФОТО | Смотрите, кто стал победителем знаменитого эстонского fashion-конкурса ERKI Moeshow 2021

В минувшие выходные публике, собравшейся в Эстонской Академии художеств, был представлен захватывающий показ коллекций 15 дизайнеров. Карин Креэк, победительница ERKI Fashion Show 2021, получила приз в размере 1200 евро. Второе место заняла Кяролин Раадик с коллекцией "NAGU SUKK JA SAABAS". Третье место занял Карл-Кристоф Ребане с коллекцией "Saving Light for Later". Группа Dassemperdepot получила специальную награду от журнала SÄDE за свое незабываемое шоу "You have only one minute".

Жюри, оценивавшее дизайнеров, столкнулось с очень трудным выбором, поскольку уровень дизайнеров был очень высоким. Лучших из лучших определяло международное жюри: Танель Веэнре, Лийси Эесмаа, Кристи Пярн-Валдоя, Роберта Эйнер, Кэти Домини, Аннамари Вянскя, Эне-Лийс Семпер, Джованни Оттонелло, Фредрика Эрландссон, Женя Фокин, Марите Мастина-Петеркопа и Лена Люмельски.

Коллекция-победитель молодого дизайнера Карин Креэк воплощает в себе связь между лесом и его рубкой, человеком и человеческой природой, что отражают зеленые тона одежды и древесная стружка под ногами моделей.



Это уже не первое выступление Карин на ERKI, прежде она уже дважды участвовала в показе мод. На этот раз коллекция выполнена в качестве бакалаврской работы.

“Победа в ERKI долгие годы казалась мне голубой мечтой”, — говорит Креэк в интервью Õhtuleht. “ERKI — это платформа, с помощью которой можно представить свои работы более широкой аудитории и жюри. Победа — это просто дополнительный бонус. Я никогда в жизни не ожидала победы, но все же немного надеялась”.

Участники ERKI Moeshow 2021: