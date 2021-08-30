ERKI Moeshow 2021 kollektsioon: Karin Kreek
ERKI Moeshow 2021 kollektsioon: Karin Kreek
Foto: Arnaud Lafeuillade
Мода и стиль
30.08.2021, 16:27

ФОТО | Смотрите, кто стал победителем знаменитого эстонского fashion-конкурса ERKI Moeshow 2021

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В модном конкурсе ERKI moeshow 2021, который состоялся в Таллинне минувшую субботу, приняли участие 15 молодых модельеров. Победительницей стала дизайнер Карин Креэк (Karin Kreek), чья коллекция посвящена проблеме потери себя людьми, живущими в бетонных джунглях. Подробнее о конкурсе и коллекции победительницы рассказывает журнал Anne & Stiil.

В минувшие выходные публике, собравшейся в Эстонской Академии художеств, был представлен захватывающий показ коллекций 15 дизайнеров. Карин Креэк, победительница ERKI Fashion Show 2021, получила приз в размере 1200 евро. Второе место заняла Кяролин Раадик с коллекцией "NAGU SUKK JA SAABAS". Третье место занял Карл-Кристоф Ребане с коллекцией "Saving Light for Later". Группа Dassemperdepot получила специальную награду от журнала SÄDE за свое незабываемое шоу "You have only one minute".

Жюри, оценивавшее дизайнеров, столкнулось с очень трудным выбором, поскольку уровень дизайнеров был очень высоким. Лучших из лучших определяло международное жюри: Танель Веэнре, Лийси Эесмаа, Кристи Пярн-Валдоя, Роберта Эйнер, Кэти Домини, Аннамари Вянскя, Эне-Лийс Семпер, Джованни Оттонелло, Фредрика Эрландссон, Женя Фокин, Марите Мастина-Петеркопа и Лена Люмельски.

Коллекция-победитель молодого дизайнера Карин Креэк воплощает в себе связь между лесом и его рубкой, человеком и человеческой природой, что отражают зеленые тона одежды и древесная стружка под ногами моделей.

Kollektsioon: Karin Kreek
ERKI Moeshow 2021 kollektsioon: Karin Kreek

Это уже не первое выступление Карин на ERKI, прежде она уже дважды участвовала в показе мод. На этот раз коллекция выполнена в качестве бакалаврской работы.
Karin Kreegi eelmine kollektsioon moefestivalil Estonian Fashion Festival.

“Победа в ERKI долгие годы казалась мне голубой мечтой”, — говорит Креэк в интервью Õhtuleht. “ERKI — это платформа, с помощью которой можно представить свои работы более широкой аудитории и жюри. Победа — это просто дополнительный бонус. Я никогда в жизни не ожидала победы, но все же немного надеялась”.

Участники ERKI Moeshow 2021:

  • Андреас Кюбар "Scent of Support"
  • Аннелийз Пухк "HairyTale"
  • Элийзе Саар "Okta"
  • Элина Ормане "Shadows of the Past"
  • Эмилия Обидина "Reborn"
  • Карин Креэк "Deforested lives / The sacrifice"
  • Карл-Кристоф Ребане "Saving Light for Later"
  • Каролин Кярм "Migraine"
  • Кяролин Раадик "Nagu sukk ja saabas"
  • Лийсамари Вийк "You Have Only One Minute"
  • Майро Сейре "Dietro La Porta"
  • Мирьям Кальманн "What Did You Expect?"
  • Симона Вейланд "The Kid Who Never Leaves the Playground"
  • Сусанна Белинда Кыгель "Portree"
  • Таури Вястрик "Illusion II"

Смотрите, что происходило за кулисами ERKI moeshow 2021:

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