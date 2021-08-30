Исследование: один хот-дог отнимает 36 минут здоровой жизни

Ученые проанализировали данные о влиянии на здоровье человека и окружающую среду, касающиеся более 5800 видов популярных в США продуктов питания. В результате каждому продукту был присвоен коэффициент (Health Nutritional Index (HENI)), показывающий, сколько минут здоровой, свободной от хронических заболеваний жизни тот отнимает или прибавляет человеку. Исследователи также выяснили, чем можно заменить откровенно вредные продукты, чтобы продлить себе годы здоровой жизни и не наносить ущерб окружающей среде. Выяснилось, что для достижения этих целей можно не менять свою диету полностью, а лишь слегка ее подкорректировать.

Как и ожидалось, самыми вредными продуктами оказались блюда с красным мясом и мясопродуктами, прошедшими технологическую обработку (хот-доги, бургеры, сэндвичи с колбасой), а также содержащие сахар напитки, а наименее вредными - фрукты, не содержащие крахмал овощи, орехи, бобовые и зерновые хлопья. В то же время у многих распространенных продуктов коэффициент HENI оказался не отрицательным, а положительным. Это говорит о том, что они вполне годятся для того, чтобы заменить ими в рационе сокращающие здоровье продукты.

Так, согласно расчетам, каждая 85-граммовая порция куриных крылышек из-за избытка соли и трансжиров отнимает у нас 3,3 минуты, а хот-дог с говяжьей сосиской - 36 минут здоровой жизни. Однако популярный в США сэндвич с арахисовым маслом и джемом оказался не столь вредным, как можно было бы ожидать, и добавляет 33 минуты, а такие блюда, как соленый арахис, запеченный лосось и рис с бобами, прибавляют от 10 до 15 минут здоровой жизни.

В среднем замена 10% ежедневного объема потребляемых калорий, поступающих от потребления мяса и мясопродуктов, смесью фруктов, овощей, орехов, бобовых и морепродуктов позволяет получить 48 дополнительных минут здоровой жизни, плюс на треть снизить связанные с производством вашей еды выбросы в атмосферу парниковых газов, рассчитали ученые.