Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года(1)
Овен. На этой неделе Овны будут сильно уставать, но это не значит, что им стоит бросить все дела и начать отдыхать. Просто нужно чуть более осторожно и внимательно планировать дела и распределять энергию. Что касается выходных, то в эти дни Овнам нужно как можно больше отдыхать и полностью абстрагироваться от дел и забот. На этой неделе лучше не совершать крупных покупок и не отправляться в дальнюю дорогу на автомобиле или поезде.
Телец. Понедельник, который будет самым опасным днем недели, потребует от Тельцов особого настроя на успех. То же актуально и для любого другого дня, который, по мнению Тельцов, должен быть тяжелым. В целом влияние космоса на людей этого знака можно назвать благоприятным. В начале недели возникнут некоторые неурядицы, но Тельцы смогут не только их пережить без проблем, но и вынести из них некоторую пользу. В середине недели астрологи советуют представителям данного знака навестить старых друзей, родителей, побыть с семьей.
Близнецы. На стыке лета и осени Близнецов ожидают резкие перепады настроения и многочисленные конфликты, неполадки с работой. Чтобы проблемы как можно реже посещали их, им необходимо обратить внимание на мелочи. Именно в них будет основное спасение. Небольшие ошибки не сделают Близнецов одинокими и бедными, но если принимать важные решения без чувства ответственности, жизнь может пойти по негативному руслу.
Рак. В начале недели Раков накроет волной ностальгии и негативных мыслей. Не нужно искать причины такого состояния. Необходимо бороться с ним любыми методами. Астрологи советуют чаще общаться с добрыми и оптимистичными людьми и больше развлекаться, не уходя с головой в работу. Если отрицательные мысли возьмут верх, удача покинет Раков. Эксперты рекомендуют этим людям направить энергию на что-то светлое. Не нужно никому мстить в эти семь дней.
Лев. Львы, как известно, являются звездными прокрастинаторами. Они порой проявляют лень и отказываются выполнять работу, находя различные отговорки. На этой неделе эта черта характера не будет приносить им удачу, но зато они не устанут так, как устанут другие. Пока Меркурий не в настроении, работа и дела не будут приносить удовольствие и станут менее продуктивными. Этот период лучше провести в общении с друзьями, развлечениях. Если на этой неделе у Львов отпуск, можно отправиться в другой город или даже страну. Приключения и смена обстановки - это хорошо.
Дева. Девам на этой неделе будет везти в попытках сделать самих себя лучше. Можно избавиться от негативных привычек, влекущих за собой неудачи. Также полезно будет начать заниматься спортом, сменить образ жизни, режим сна, питание. В деловой сфере может быть много проблем, но переждать бурю можно, занимаясь лишь тем, что нравится. Звезды и планеты помогут Девам найти свое призвание, стать лучшей версией себя. Это неделя, на которой может произойти нечто очень важное. Жизнь этих людей может резко измениться в лучшую сторону.
Весы. Все, что необходимо Весам для сохранения и приумножения счастья, - установка защиты от завистников и врагов. В работе и делах будет больше всего везти самостоятельным Весам, которые не просят никого о помощи. В любовной сфере также важно поступать на основе своего личного опыта или интуиции, не слушая то, что советуют окружающие. В самом конце недели и в понедельник 30 августа у Весов может появиться желание отгородиться от людей, но астрологи рекомендуют им этого не делать.
Скорпион. Скорпионы славятся своим мощным шестым чувством. Всем, у кого интуиция находится в состоянии сна, нужно разбудить ее. Это поможет Скорпионам на этой неделе предсказывать будущее, стать более проницательными и эффективными. Также астрологи рекомендуют представителям данного знака заниматься поисками новых увлечений. Это станет отправной точкой в новую жизнь и поможет им покорить новые финансовые вершины этой осенью.
Стрелец. У Стрельцов ожидается динамичная неделя, на которой уже в первые дни люди данного Знака рискуют потратить большую часть своей энергии. В таком случае хорошим помощником для Стрельцов станет дыхательная гимнастика, которая поможет им улучшить свою энергетику и обрести силы на решающий рывок вперед. Астрологи рекомендуют прислушиваться к советам близких и присматриваться к мелочам. В любовных делах этих людей ожидает небольшой застой. Будет сложнее принимать решения и в целом оставаться популярными у противоположного пола.
Козерог. Начнется неделя с неблагоприятной ноты. Меркурий может провести черту между Козерогами и их близкими. Это спровоцирует ссоры и скандалы в семье. В делах и на работе астрологи настоятельно советуют перестать искать виновных в своих проколах. Важно брать ответственность на себя и стараться искать изъяны в себе, а не в окружающих. Это заставит коллег, друзей и партнеров больше уважать Козерогов, а также сформирует доверие к ним.
Водолей. Эта неделя отметится решением кармических задач. Вселенная захочет заставить Водолеев сделать то, что предначертано им судьбой. Именно поэтому астрологи рекомендуют не фокусироваться на чем-то негативном. У всего происходящего будет свой смысл и своя цель. Пока Меркурий не в духе, не стоит себя ставить в жесткие рамки. Нужно заниматься тем, к чему лежит душа. Раздражающие занятия приведут к внутренней дисгармонии и неудачам в любви и в делах. От дорогостоящих покупок тоже сейчас лучше отказаться.
Рыбы. Рыбам необходимо научиться управлять своей энергией. Это очень полезно для тех, кто постоянно выходит из себя или находится под влиянием неприятных людей. Также это поможет победить зависть, ревность и другие психологические недуги. Восприимчивость Рыб к негативу станет менее заметной. Переживать удары судьбы станет проще. Также на этой неделе можно смело менять обстановку, путешествовать. Адаптация к новым условиям на работе пройдет отлично.