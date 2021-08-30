Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Овен. На этой неделе Овны будут сильно уставать, но это не значит, что им стоит бросить все дела и начать отдыхать. Просто нужно чуть более осторожно и внимательно планировать дела и распределять энергию. Что касается выходных, то в эти дни Овнам нужно как можно больше отдыхать и полностью абстрагироваться от дел и забот. На этой неделе лучше не совершать крупных покупок и не отправляться в дальнюю дорогу на автомобиле или поезде.

Телец. Понедельник, который будет самым опасным днем недели, потребует от Тельцов особого настроя на успех. То же актуально и для любого другого дня, который, по мнению Тельцов, должен быть тяжелым. В целом влияние космоса на людей этого знака можно назвать благоприятным. В начале недели возникнут некоторые неурядицы, но Тельцы смогут не только их пережить без проблем, но и вынести из них некоторую пользу. В середине недели астрологи советуют представителям данного знака навестить старых друзей, родителей, побыть с семьей.

Близнецы. На стыке лета и осени Близнецов ожидают резкие перепады настроения и многочисленные конфликты, неполадки с работой. Чтобы проблемы как можно реже посещали их, им необходимо обратить внимание на мелочи. Именно в них будет основное спасение. Небольшие ошибки не сделают Близнецов одинокими и бедными, но если принимать важные решения без чувства ответственности, жизнь может пойти по негативному руслу.

Рак. В начале недели Раков накроет волной ностальгии и негативных мыслей. Не нужно искать причины такого состояния. Необходимо бороться с ним любыми методами. Астрологи советуют чаще общаться с добрыми и оптимистичными людьми и больше развлекаться, не уходя с головой в работу. Если отрицательные мысли возьмут верх, удача покинет Раков. Эксперты рекомендуют этим людям направить энергию на что-то светлое. Не нужно никому мстить в эти семь дней.