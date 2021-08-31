"Их глаза закрыты, но это не значит, что они слепы". Как первая граффитистка Афганистана рисует женщин, которым угрожают талибы

“Может быть, это потому, что наши желания выросли в черном горшке”. Опубликовано 14 августа 2021 года

Хассани получила десятки тысяч лайков в Instagram , а ее фотографиями тысячи раз поделились в Facebook. Поклонники ее творчества пишут в своих комментариях, что они молятся за женщин в Афганистане и за безопасность самой художницы, живущей в Кабуле. На прошлой неделе многим женщинам в афганской столице пришлось в страхе затаиться в своих домах и квартирах, а многие художники и творческие люди спешно удалили свои аккаунты в социальных сетях и чатах, опасаясь насилия и преследований.

Женщин Афганистана охватили страх и отчаяние, потому что им приходится опасаться угнетения и игнорирования их интересов в патриархальном консервативном обществе, которым правят мужчины.

С тех пор как талибы захватили власть в Афганистане, работы Хассани стали восприниматься в качестве открытых политических посланий в еще большей степени, чем прежде. На своих двух актуальных рисунках она изобразила девушек в ярко-голубых хиджабах, которым угрожают вооруженные боевики в черной одежде.

Шамсия Хассани — первая женщина-граффитистка в Афганистане и смелая защитница прав женщин. В последние годы она получила широкую известность и принимала участие в выставках и проектах во многих странах Северной Америки, Европы и Азии. В 2014 году художница была включена в список 100 наиболее важных мыслительниц и мыслителей мира “FP Top 100 Global Thinkers” американского журнала о внешней политике Foreign Policy. Глава о Хассани была опубликована в сборнике “Good Night Stories for Rebel Girls” (“Хорошие сказки на ночь для девочек-бунтарок”) с портретами значимых и влиятельных женщин, добившихся изменений в мире.

Картина “Смерть тьмы”

С тех пор как Кабул был захвачен талибами, Шамсия Хассани тоже воздерживается от активности в социальных сетях: поклонники ее творчества серьезно обеспокоены безопасностью художницы. 18 августа 2021 года она все же опубликовала свою новую работу “Смерть тьмы”. Таким образом художница дает понять, что не намерена сдаваться. На запрос DW менеджер художницы сообщил, что Шамсия Хассани не может сейчас дать интервью, но находится в безопасном и тайном укрытии.

В двойной опасности

Художницам в Афганистане угрожает двойная опасность — как женщинам и как творческим личностям. Они находятся под пристальным вниманием и прицелом талибов, которые считают искусство нарушением их толкования шариата.

“Некоторые считают, что искусство недопустимо в исламе, и намерены меня остановить. Когда многие консервативные люди объединяются, то они становятся очень могущественными и опасными, они способны на все”, — подчеркнула Хассани в интервью Vice в 2016 году.



Хассани осмысливает нападение на родильный дом, в результате которого погибли беременные женщины и младенцы

Художница Шамсия Хассани родилась в 1988 году в Иране в семье афганских беженцев. Она начала заниматься граффити и уличным искусством в 2010 году после окончания Кабульского университета по специальности “Живопись и изобразительное искусство”. С первых дней самостоятельного творчества художницы в центре внимания ее работ оказалось шаткое положение женщин и девочек в афганском обществе, которое находится во власти мужчин.