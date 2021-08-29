ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, какие купальники мы будем носить следующим летом! Эстонский бренд ABFD Swimwear представил новую коллекцию

Отличительные черты коллекции будущего лета — всевозможные вырезы и разрезы, выделение талии завязками, завышенная линия ноги и бедра, купальники-бандо, треугольники, платья, летние халатики с бахромой и кисточками на поясах.

Еще один вечный тренд — асимметрия. Так что, если не знаете, какой купальник выбрать, покупайте раздельный или цельный купальник “на одно плечо” или с асимметрией на талии — это модно всегда.

Также останутся модными женские купальники с различными принтами. Особенно популярны будут узоры анималье, бохо, тропические и цветочные принты.

Для тех, кому принты попросту не идут, в моде всегда однотонные купальники ярких тонов.

Также не стоит забывать про парео или летний халатик поверх купальника, который идеально дополнит ваш летний образ!

Смотрите, как прошел показ эстонского бренда ABFD Swimwear на мероприятии Sunset Boulevard & Zonin Prosecco:

Макияж моделей — Оксана Линде и Екатерина Мейнерт

Организатор мероприятия — Анатолий Эйн



