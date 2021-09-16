16.09.2021, 15:33
Почему кровь берут именно из безымянного пальца?
Photo by Karolina Grabowska from Pexels
Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.
“Потому что этот палец реже каким-то образом травмируется и используется. Если указательным, большим и средним вы часто пользуетесь, то безымянный он как бы вне зоны использования. Мизинец слишком маленький, в нём хуже кровоснабжение”, — объяснила врач.
Также врачи отмечают, что рана на безымянном пальце заживает быстрее, чем на других пальцах руки. Это снижает возможность инфицирования, уточняют доктора. Кожа на безымянном пальце тоньше, это позволяет легче и менее болезненно сделать прокол.