В школах Сеула отменили дресс-код нижнего белья. Что это значит?
Так, до запрета о регулировке школьной формы, ученицы были обязаны соблюдать жёсткие правила дресс-кода. Например, в школах работали следующие нормы: “штрафные баллы начисляются за все типы нижнего белья, кроме белого нижнего белья без рисунка”, “кружевное бельё запрещено”, “блузки должны быть достаточно длинными, чтобы при поднятии рук нижнее бельё не было видно”.
В школах проводились унизительные проверки на входе в школу: преподаватели, нередко это были мужчины, могли заставить школьниц поднять юбку для проверки нижнего белья. Ученицы неоднократно заявляли, что подобные действия негативно влияют на их психологическое состояние — южнокорейская организация молодёжных активистов Asunaro получила около 400 жалоб. А школьные администрации оправдывали свои унизительные проверки традицией.