В школах Сеула отменили дресс-код нижнего белья. Что это значит?

Так, до запрета о регулировке школьной формы, ученицы были обязаны соблюдать жёсткие правила дресс-кода. Например, в школах работали следующие нормы: “штрафные баллы начисляются за все типы нижнего белья, кроме белого нижнего белья без рисунка”, “кружевное бельё запрещено”, “блузки должны быть достаточно длинными, чтобы при поднятии рук нижнее бельё не было видно”.