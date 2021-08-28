28.08.2021, 19:15
“Талибан” призвал жительниц Афганистана не выходить из дома. Потому что боевики “не обучены тому, как общаться с женщинами”(3)
Reuters / Scanpix
Движение “Талибан” призвало работающих жительниц Афганистана ради их же безопасности не покидать свои дома. Об этом заявил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид, сообщает “Медуза”.
“Наши силовые службы не обучены тому, как вести себя с женщинами, как общаться с женщинами. Пока у нас не будет полной безопасности… мы просим женщин оставаться дома”, — сказал Муджахид, слова которого цитирует BBC News.
Несколько иную формулировку слов Муджахида привела газета The New York Times. “Мы беспокоимся из-за того, что наши войска… еще не очень хорошо обучены (и) могут плохо обращаться с женщинами. Мы не хотим, чтобы наши войска, не дай бог, причиняли вред или преследовали женщин”, — сказал Муджахид.
Представитель “Талибана” назвал это “очень временной процедурой” и пообещал, что зарплата работающих женщин “будет выплачиваться в их домах”.