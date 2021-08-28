5 самых опасных дней в сентябре 2021 года

Опасные дни не говорят о том, что вас совершенно точно ждет фиаско и проблемы. Просто в такие дни нужно оставаться предельно собранными и позитивными и не фокусироваться на чем-то неприятном. Постарайтесь научиться излучать энергетику оптимизма, чтобы в такие дни вам было проще переживать неблагоприятные изменения.

10 сентября — переход Венеры в знак Скорпиона

Венера в этом знаке Зодиака чувствует себя не лучшим образом. Данный переход лишит планету созидательного начала. Люди станут суетливыми и не пунктуальными, слабыми и ленивыми. Особенно сильно это будет заметно 10 числа. 10 сентября планы многих людей сорвутся.

11 сентября — Луна в перигее

Сильное сближение Луны с Землей произойдет в момент ее роста в знаке Скорпиона. Такое положение крайне негативно скажется на нашем настроении, удаче в любви. Скорее всего, Луна в Скорпионе спровоцирует рост ревности, недоверия. Недавно начатые отношения могут разрушиться. Чтобы этого не произошло, астрологи советуют в этот день как можно меньше времени проводить вместе. 11 числа лучше заняться чем-то самостоятельно, не прося вторую половинку о помощи и не предъявляя ей никаких претензий.

15 сентября — переход Марса в знак Весов

Стихия Марса — Огонь, а Весов — Воздух. Это гремучая смесь, которая будет негативно влиять на нас не только 15 сентября, но в последующие полтора месяца. Этот день можно назвать днем дисгармонии, дисбаланса. Люди станут стремиться к рискам, а об умеренности многие из нас просто забудут. В этот день могут вернуться плохие привычки. Также астрологи считают, что 15 сентября будет повышенная вероятность измен, формирования любовных треугольников.

21 сентября — Полнолуние в Овне