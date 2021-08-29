Тест на любовь: как проанализировать свои отношения с партнером без помощи психолога

Чтобы проанализировать то, что происходит между вами и любимым человеком, не обязательно идти к семейному психотерапевту. Известный новозеландский психолог Карен Ниммо разработала простой, но эффективный тест для пар.

Постарайтесь максимально честно ответить на вопросы ниже. Ставить себе оценку или выносить вердикт отношениям не нужно — тест создан лишь для того, чтобы вы могли копнуть чуть глубже и разобраться, что происходит между вами и партнером.

Как вы проводили вечера на этой неделе?

Возьмите типичную для вашей семьи неделю и проанализируйте пять будних вечеров подряд. Что вы делали сразу после того, как заканчивали работать (захлопывали крышку ноутбука или возвращались из офиса домой), и до отхода ко сну, помимо того, что готовили, ужинали и мыли посуду?

Спросите себя, не похожи ли ваши вечера один на другой, а главное, устраивает ли вас это.

Каким было качество времени, проведенного с партнером?

Если вы провели весь вечер вдвоем и были абсолютно счастливы, это прекрасно. Но могло быть и так, что вы были рядом, но не вместе, не в контакте. Возможно, вам было скучно или даже одиноко, либо вечерами вы продолжали работать.

А может, вы старались избегать близкого человека: уходили на встречи с друзьями, утыкались в смартфон или включали шоу, которые он терпеть не может. Вы довольны тем, как проводили время вместе и врозь?

Куда важнее не то, сколько часов вы были рядом, а качество проведенного вместе времени. Смеялись ли вы вместе хотя бы пару раз? Комфортно ли вам было молчать в присутствии друг друга? Или же пребывание бок о бок лишь подсвечивало пролегающую между вами пропасть?

Какие чувства и эмоции вы испытываете в ожидании вечера?

Вы ждете вечера с радостным нетерпением? С тревогой? С напряжением? Заранее скучая? Равнодушно? Раздраженно? Понаблюдайте за мыслями, чувствами и ощущениями в теле: физиологические реакции могут многое рассказать о том, насколько мы удовлетворены текущим моментом.

Используете ли вы ваше время наилучшим образом?