Тест на любовь: как проанализировать свои отношения с партнером без помощи психолога(1)
Чтобы проанализировать то, что происходит между вами и любимым человеком, не обязательно идти к семейному психотерапевту. Известный новозеландский психолог Карен Ниммо разработала простой, но эффективный тест для пар.
Постарайтесь максимально честно ответить на вопросы ниже. Ставить себе оценку или выносить вердикт отношениям не нужно — тест создан лишь для того, чтобы вы могли копнуть чуть глубже и разобраться, что происходит между вами и партнером.
Как вы проводили вечера на этой неделе?
Возьмите типичную для вашей семьи неделю и проанализируйте пять будних вечеров подряд. Что вы делали сразу после того, как заканчивали работать (захлопывали крышку ноутбука или возвращались из офиса домой), и до отхода ко сну, помимо того, что готовили, ужинали и мыли посуду?
Спросите себя, не похожи ли ваши вечера один на другой, а главное, устраивает ли вас это.
Каким было качество времени, проведенного с партнером?
Если вы провели весь вечер вдвоем и были абсолютно счастливы, это прекрасно. Но могло быть и так, что вы были рядом, но не вместе, не в контакте. Возможно, вам было скучно или даже одиноко, либо вечерами вы продолжали работать.
А может, вы старались избегать близкого человека: уходили на встречи с друзьями, утыкались в смартфон или включали шоу, которые он терпеть не может. Вы довольны тем, как проводили время вместе и врозь?
Куда важнее не то, сколько часов вы были рядом, а качество проведенного вместе времени. Смеялись ли вы вместе хотя бы пару раз? Комфортно ли вам было молчать в присутствии друг друга? Или же пребывание бок о бок лишь подсвечивало пролегающую между вами пропасть?
Какие чувства и эмоции вы испытываете в ожидании вечера?
Вы ждете вечера с радостным нетерпением? С тревогой? С напряжением? Заранее скучая? Равнодушно? Раздраженно? Понаблюдайте за мыслями, чувствами и ощущениями в теле: физиологические реакции могут многое рассказать о том, насколько мы удовлетворены текущим моментом.
Используете ли вы ваше время наилучшим образом?
Почему вы проводите вечера именно таким образом? При ответе на этот вопрос будьте честны с собой. Если и вы, и партнер довольны тем, как все складывается, значит, и менять ничего не нужно. Но, возможно, близкий человек воспринимает ситуацию иначе и хорошо бы поговорить с ним об этом.
Если бы этого человека не было в вашей жизни, что бы вы чувствовали?
Неважно, по какой причине этого человека не было бы рядом с вами. Просто подумайте: смогли бы вы жить без него и хотели бы? Какие бы чувства при этом испытывали? Мысль провокационная и может вызвать сопротивление, но поразмышлять на такую тему иногда полезно.
Чем вам поможет этот тест?
Речь не о том, что каждый вечер должен превращаться в интереснейшие дебаты или безудержный секс: мы часто устаем за день, и просто поваляться в обнимку перед телевизором — это вполне нормально. Главное — понять, не подкрадывается ли к вам скука или, что еще хуже, не возникает ли между вами отчуждение. Этот короткий тест поможет понять, довольны ли вы совместной жизнью, и, если нет, подскажет, что именно стоит изменить.