Девушка, которой бывший муж отрубил кисти рук, стала мамой в третий раз

Роды прошли в одной из клиник Санкт-Петербурга. Для Грачевой ребенок стал третьим. В подписи к публикации в соцсети Маргарита уточнила:

Сегодня я стала мамой-трансформером³. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10! 3700 г, 53 см.

О беременности Маргарита сообщила подписчикам в начале апреля. Отец ребенка — второй муж женщины Максим, брак с которым она заключила в 2020 году.

Ранее россиянка была замужем за Дмитрием Грачевым, в браке с которым родила двух сыновей.

В 2017 года в семье произошла трагедия - мужчина в приступе ревности вывез Маргариту в лес, долго истязал ее и отрубил кисти рук. Врачам удалось пришить на место левую кисть, а на правой руке Маргарите установили бионический протез. По итогам судебного разбирательства Дмитрий Грачев был приговорен к 14 годам тюремного заключения.