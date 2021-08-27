5 знаков Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2021 года

Овен

Овны отлично себя проявляют в переходные периоды, когда меняется энергетика ночных светил или осуществляется переход от одного времени года к другому. Они почувствуют прилив сил и бодрости. Это будет очень благоприятный месяц, особенно самое его начало. В начале второй декады, примерно с 11-12 сентября, удача медленно начнет возвращаться к прежнему, более привычному уровню. Это значит, что Овнам нужно успеть сделать все самое важное за первые десять дней сентября.

Лев

Львам будет очень везти в саморазвитии. Эти люди смогут найти новые полезные развлечения, хобби. Кому-то повезет найти новую работу. Это время, когда нужно прислушиваться к интуиции. Она направит Львов по верному пути. Самое главное — не принимать решения слишком поспешно. Любую лишнюю возможность получения новых знаний стоит расценивать как помощь Вселенной и ночных светил. Это удивительное время, в которое память Львов будет сильнее в разы.

Дева

Девам будет очень везти на любовном поприще. В амурных делах им очень часто будет улыбаться удача в процессе поисков второй половинки. Не обойдет стороной удача и тех, кто уже состоит в отношениях. Им ночные светила помогут в сентябре забыть все плохое, вывести отношения на новый уровень. Скорее всего, Девы смогут наладить отношения, если они сейчас находятся не в лучшем состоянии. Ночные светила помогут им абстрагироваться от негативных воспоминаний.

Скорпион

Скорпионам в сентябре улыбнется большая удача. Дело в том, что Венера перейдет в их Знак Зодиака. Это не особо благоприятный переход, но для Скорпионов он будет позитивным. Вторая половина месяца будет идеальной для занятий спортом, избавления от вредных привычек, поездок на автомобиле, путешествий на самолете, поезде и корабле.

Козерог