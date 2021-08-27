Дорогой алкоголь наносит меньше вреда? Правила для здоровой печени

По словам Гуны Рийкуре, специалиста по питанию VC4, печень проверяет все, что мы едим. “Если в организме оказываются какие-либо ядовитые вещества, печень с ними справляется. Печень действует как склад жиров и витаминов, а также минеральных веществ. Проще говоря, объем работы большой”, — говорит специалист.

Как объясняет сертифицированный специалист по питанию Анита Баумане, печень — важнейший и самый большой орган брюшной полости, который участвует в процессе пищеварения. Если функционирование печени нарушено, страдает весь организм, поэтому ее очень важно беречь: “Самая главная функция — выделение желчи. Вторая — регуляция уровня глюкозы, а третья — детоксикация, в качестве примера могу привести алкоголь”.

Если с печенью что-то не в порядке, первое, что может об этом сигнализировать — вздутие живота и горечь во рту, говорит Баумане: “Можно сдать анализы крови (индикатор АЛТ), который покажет, есть ли какие-то отклонения. В остальные случаях — если есть какие-то жалобы, определенно нужно идти к врачу, который с помощью ультрасонографии посмотрит брюшную полость. Самолечение не рекомендуется”.

Поддержать здоровье печени поможет правильное питание. “Печень очень тяжело справляется с различными насыщенными жирами, к примеру, жирными молочными продуктами, жирным мясом, также с тем мясом, в котором скрываются жиры — эмульсии свиного жира, к примеру, колбасой”, — говорит Рийкуре. Но это не значит, что нужно сразу же исключать из меню молочные продукты, более того, это нежелательно.