"Рот должен быть красивым не только снаружи". Зачем жительница Таллинна раздала 100 помад на площади Вабадузе?

Суть “помадного” послания в том, что издевательства и травля начинаются не в школе, а в обществе. “Наши слова исходят изо рта, а помада — хороший символ того, что рот должен быть красивым не только снаружи, красивым может быть и то, что произносят наши губы”, — объясняет Кятлин Рохилайд-Альясте.

Роль женщин в обществе очень важна



Рохилаид-Альясте говорит, что женщины умеют делиться своими заботами и должны больше обсуждать и сотрудничать в борьбе с издевательствами в школе. Она убеждена, что роль женщин в обществе очень важна и что женщины могут во многом определять общественные нормы и правила поведения. Женщины обладают огромной властью над мужчинами и детьми — часто в соответствии с отношением матерей и бабушек в семье у ребенка формируется и отношение к внешнему миру.

Она добавляет, что женщина должна быть объединяющим и дающим, а не разделяющим звеном в обществе. “Наши мысли и слова всегда влияют на этот мир, даже если мы не сразу видим этого. Не говоря уже о том, что лучшая поддержка для детей и молодежи — это хороший пример, а также наши общие реальные слова и дела”, — говорит она.

Важно быть счастливой



Порой мы сами даем другим повод ожидать, что женщина должна быть идеальной матерью, делать карьеру, поддерживать порядок в доме и т. д.. Кятлин Рохилайд-Альясте говорит, что мы живем в стране, где женщины свободны и могут сами выбирать, как они хотят жить и каковы их приоритеты — будь то карьера, семья, общество или что-то еще.

“У нас есть возможность жить именно так, как мы хотим, мы просто должны захотеть этого, начать так делать и быть смелыми. Чужие ожидания не могут быть препятствием, потому что важно быть счастливыми. Счастливая жена и мать создают дом, в котором хорошо жить детям”, — говорит она.