"Рот должен быть красивым не только снаружи". Зачем жительница Таллинна раздала 100 помад на площади Вабадузе?(1)
Суть “помадного” послания в том, что издевательства и травля начинаются не в школе, а в обществе. “Наши слова исходят изо рта, а помада — хороший символ того, что рот должен быть красивым не только снаружи, красивым может быть и то, что произносят наши губы”, — объясняет Кятлин Рохилайд-Альясте.
Роль женщин в обществе очень важна
Рохилаид-Альясте говорит, что женщины умеют делиться своими заботами и должны больше обсуждать и сотрудничать в борьбе с издевательствами в школе. Она убеждена, что роль женщин в обществе очень важна и что женщины могут во многом определять общественные нормы и правила поведения. Женщины обладают огромной властью над мужчинами и детьми — часто в соответствии с отношением матерей и бабушек в семье у ребенка формируется и отношение к внешнему миру.
Она добавляет, что женщина должна быть объединяющим и дающим, а не разделяющим звеном в обществе. “Наши мысли и слова всегда влияют на этот мир, даже если мы не сразу видим этого. Не говоря уже о том, что лучшая поддержка для детей и молодежи — это хороший пример, а также наши общие реальные слова и дела”, — говорит она.
Важно быть счастливой
Порой мы сами даем другим повод ожидать, что женщина должна быть идеальной матерью, делать карьеру, поддерживать порядок в доме и т. д.. Кятлин Рохилайд-Альясте говорит, что мы живем в стране, где женщины свободны и могут сами выбирать, как они хотят жить и каковы их приоритеты — будь то карьера, семья, общество или что-то еще.
“У нас есть возможность жить именно так, как мы хотим, мы просто должны захотеть этого, начать так делать и быть смелыми. Чужие ожидания не могут быть препятствием, потому что важно быть счастливыми. Счастливая жена и мать создают дом, в котором хорошо жить детям”, — говорит она.
У самой Кятлин на каждом этапе ее жизни были разные представления о том, каким должен быть ее идеальный мир. “Сегодня мой идеальный мир, когда мои дети счастливы и здоровы. Я отказалась от идеальной карьеры, потому что это не самое главное. Я много лет делала карьеру, работала для других, а потом обнаружила, что моя дочь выросла. Мое сердце было разбито, было очень больно и тогда я решила, что дети — самое важное ”, — говорит она.
Как подарить другим женщинам поддержку и вдохновение?
· Заботиться, замечать и помогать.
· Скажите доброе слово, когда заметите в ней что-то хорошее.
· Если другая женщина красива, скажите ей об этом.
· Если она что-то делает хорошо, похвалите ее.
· Хорошими словами и вниманием мы можем сделать другого человека счастливее.
· Ваше доброе слово может изменить чей-то мир.