ГАЛЕРЕЯ | "Не только красиво, но и осознанно". Таллиннский стилист рассказала, как составить небанальный и экологичный гардероб

Мастер-класс с необычной темой проходил в двух форматах — встреча состоялась вживую, но при этом велась прямая трансляция, так что посетить мероприятие смогли множество людей вне зависимости от местоположения и ограничений.

Мастер-класса“Как составить небанальный гардероб” было призван не только больше познакимить гостей с темами стиля и одежды. Стилист Милана Мосс задела более важные и фундаментальные аспекты: осознанное потребление, глобальные тренды, разница понятий fast fashion и slow fashion, а также интеллектуальная мода.

На примерах с реальной одеждой из концептуального магазина, в котором и проходило мероприятие, Милана показала, как в несколько шагов можно составить настоящий небанальный гардероб — чтобы посетители получили не только теоретические знания, но и практические навыки.

Также стилист рассказала о том, как можно создать интересные образы с использованием сложных вещей на основании исторических кодов костюма. Это необходимо для того, чтобы составить по-настоящему оригинальный гардероб, который при этом будет экологичен и будет отвечать на запрос “медленной” моды. Это значит, что в шкафу не должно быть слишком много одежды, которая будет выбрасываться — такой “осознанный” гардероб будет внушительно экономить бюджет, а его владелец будет чувствовать себя безопасно и при этом оригинально и стильно.

Большинство гостей мастер-класса признались, что если в начале мероприятия у них было одно представление о моде, то уже к концу их отношение к миру fashion в корне изменилось.

По словам стилиста Миланы Мосс, ее призвание заключается не только в том, чтобы помочь человеку красиво одеться. Теперь ее работа имеет более многогранную основу. Для Миланы как для стилиста важно сделать образ не просто красивым, но еще и экологичным, а главная ее задача заключается в том, чтобы объяснить человеку, что одеваться можно совсем по-другому, совсем с другим настроением и получать при этом массу удовольствия от того, как ты выглядишь.