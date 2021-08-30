30.08.2021, 12:36
Афганка, живущая в Эстонии: “Многие говорят, что 30 беженцев — это слишком много. Понимают ли они, что альтернатива — это позволить им умереть?”(26)
SVEN ARBET
Когда талибы захватили Кабул, молодая афганская женщина, работающая в Таллинне, была потрясена, боялась за своих близких и постоянно плакала. Она нашла время, чтобы поговорить с газетой Maaleht. “Я понимаю, что это необходимо, — говорит она. — Иначе местные жители не поймут, почему люди запрыгивали на взлетающие самолеты”.