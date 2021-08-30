Люди
30.08.2021, 12:36

Афганка, живущая в Эстонии: “Многие говорят, что 30 беженцев — это слишком много. Понимают ли они, что альтернатива — это позволить им умереть?”

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Эстонцам это может показаться смешным, но для меня очень важные вещи - те, которые вы, вероятно, считаете само собой разумеющимся. В Эстонии, например, я научилась кататься на велосипеде и плавать. А еще завела кота
Эстонцам это может показаться смешным, но для меня очень важные вещи - те, которые вы, вероятно, считаете само собой разумеющимся. В Эстонии, например, я научилась кататься на велосипеде и плавать. А еще завела кота
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Когда талибы захватили Кабул, молодая афганская женщина, работающая в Таллинне, была потрясена, боялась за своих близких и постоянно плакала. Она нашла время, чтобы поговорить с газетой Maaleht. “Я понимаю, что это необходимо, — говорит она. — Иначе местные жители не поймут, почему люди запрыгивали на взлетающие самолеты”.

“Мой эстонский друг говорит, что это безумие, что люди запрыгивают на самолеты в Кабуле. Что они не понимают, что убивают себя. Я согласилась с ним, но попросила представить его собственное отчаяние от того, что единственный возможный выход — это забраться на движущийся самолет. Эти люди знают, что шансы выжить и сбежать таким образом близки к нулю. И что это бессмысленно, и что на это способен только Джеймс Бонд в кино. Но у них есть надежда на один процент. Они чувствуют, что этого шанса у них не будет, если они останутся в Афганистане. Это ужасно”.

Фатима Рахими (29) считает Эстонию прекрасным местом для жизни и работы.

“Я так много плакала в последние дни. Наблюдая за тем, что происходит в моей стране, Афганистане, я особенно осознаю свои привилегии. Я могу жить без постоянного страха смерти. Ходить на работу и самостоятельно передвигаться по улицам. Живя в Афганистане, я даже не мечтала покататься на велосипеде или взять кошку”, — говорит она.

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