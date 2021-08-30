Афганка, живущая в Эстонии: “Многие говорят, что 30 беженцев — это слишком много. Понимают ли они, что альтернатива — это позволить им умереть?”

“Мой эстонский друг говорит, что это безумие, что люди запрыгивают на самолеты в Кабуле. Что они не понимают, что убивают себя. Я согласилась с ним, но попросила представить его собственное отчаяние от того, что единственный возможный выход — это забраться на движущийся самолет. Эти люди знают, что шансы выжить и сбежать таким образом близки к нулю. И что это бессмысленно, и что на это способен только Джеймс Бонд в кино. Но у них есть надежда на один процент. Они чувствуют, что этого шанса у них не будет, если они останутся в Афганистане. Это ужасно”.

Фатима Рахими (29) считает Эстонию прекрасным местом для жизни и работы.

“Я так много плакала в последние дни. Наблюдая за тем, что происходит в моей стране, Афганистане, я особенно осознаю свои привилегии. Я могу жить без постоянного страха смерти. Ходить на работу и самостоятельно передвигаться по улицам. Живя в Афганистане, я даже не мечтала покататься на велосипеде или взять кошку”, — говорит она.