25-летняя женщина узнала о беременности во время родов

В июне 2020 года Гудингс родила первую дочь Вивьен. После родов британка установила контрацептивный имплантат и вскоре почувствовала себя плохо — набрала лишний вес и начала страдать от вздутия живота. “Я сильно прибавила в весе, но знала, что это побочный эффект, поэтому не придала этому значения”, — отметила она. Однако неприятные симптомы не проходили, и женщина обратилась к врачу, который предположил, что проблемы со здоровьем могли быть вызваны задержкой воды в организме из-за импланта, и посоветовал британке похудеть.

“Я совершала длительные прогулки и активно пыталась сбросить вес в надежде, что это поможет избавиться от дискомфорта. Я не думала, что беременна, потому что знала, каково это, поскольку у меня был опыт вынашивания Вивьен”, — отметила Гудингс.

В конце июля британке показалось, что у нее начались схватки, и она решила сделать тест на беременность. Результат оказался отрицательным, и она отправилась на вечеринку с друзьями. В течение вечера боль продолжала усиливаться и вскоре стала невыносимой. Друзья Гудингс отвезли ее в больницу, где выяснилось, что она рожает.

Через четыре часа 1 августа на свет появилась девочка, которую британка назвала Дафной. Одновременно удивленная и обрадованная Гудингс сообщила о случившемся своему партнеру — 42-летнему Нику Бурдяку, который в это время был на вечеринке. “Ник был в часе езды от нас и пьянствовал с друзьями, когда все это происходило, поэтому я рассказала ему только после родов. Он был потрясен и сокрушался, что не смог быть рядом”, — рассказала Гудингс.

Через два дня после родов британка и ее дочь вернулись домой из больницы.