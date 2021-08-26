“Самая опасная женщина в Европе”: почему Адольф Гитлер называл так Елизавету королеву-мать

Главной причиной было то, что в браке с королем Георгом VI, Елизавета была главным двигателем.

Именно она на время второй мировой войны отправила герцога и герцогиню Виндзорских на Багамы. Она хотела, чтобы они были подальше от Гитлера, режиму которого они открыто симпатизировали.

Была информация, что после завоевания Британии, Гитлер имел намерение заменить королевскую семью герцогами Виндзорскими.

Вторая причина заключалась в том, что Елизавета королева-мать и ее дочери отказались покинуть Англию ради безопасного нахождения в Канаде. При том, что другие европейские монархи сбежали в США.

Королева-мать взяла на себя обязанность научиться стрелять. Она практиковалась в стрельбе по мишеням в садах Букингемского дворца. Персонал часто тревожили звуки ружейных выстрелов. Жена Георга VI готовилась к вторжению войск в Британию. Она не собиралась сдаваться легко, если немцы придут.

Знаменитая цитата королевы-матери, которая показывает ее “железную волю”:

“Девочки не уйдут без меня, я не уйду без короля, а король никогда не уйдет”.

Королева Елизавета, королева-мать была сильной и последовательной женщиной, которая очень часто давала советы своему мужу.

Во время второй мировой войны она все время была рядом с королем. Как британский патриот она была сторонницей борьбы против Германии и отказывалась от любых компромиссов. Поэтому не удивительно, если Гитлер считал, что она “самая опасная женщина в Европе”.