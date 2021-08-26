ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кто пришел на августовский "Модный девичник" в Таллинне

На этот раз в столичном гастро-баре Love Mussels 50 стильных девушек слушали лекцию о коррекции фигуры с помощью одежды и участвовали в интерактивном мастер-классе с примерами на манекене.

“Модный девичник“ — это серия мероприятий для всех, кто желает больше узнать о моде и стиле, которые организует и проводит эстонский стилист Анастасия Тылнер. Встречи проходят в формате лекций и мастер-классов на различные темы, касающиеся моды и стиля, в модных и популярных заведениях Таллинна.