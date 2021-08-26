ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кто пришел на августовский "Модный девичник" в Таллинне
На этот раз в столичном гастро-баре Love Mussels 50 стильных девушек слушали лекцию о коррекции фигуры с помощью одежды и участвовали в интерактивном мастер-классе с примерами на манекене.
Дресс-код мероприятия — розовый, черный и белый.
Фотограф мероприятия: Jevgenia Leenurm
Оформление шарами: @boomballoon
Напитки от Gratien & Mayer.
Не обошлось и без ценных призов! Были разыграны подарочные сертификаты и подарки от: Diosa, Change Lingerie, Mane Tallinn, Maskabrand, Anna Tash, Goldsmith, vipMedicum, Nautica и Gratien&Mayer.
Следующее мероприятие планируется осенью.
“Модный девичник“ — это серия мероприятий для всех, кто желает больше узнать о моде и стиле, которые организует и проводит эстонский стилист Анастасия Тылнер. Встречи проходят в формате лекций и мастер-классов на различные темы, касающиеся моды и стиля, в модных и популярных заведениях Таллинна.