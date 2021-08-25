В Калининграде школьник помог родителям оплатить ипотечный взнос, выращивая цыплят(2)
10-летний Алик Гордюков живет с родителями, братом, сестрой и дедушкой в маленькой квартире. Для того, чтобы перебраться в жилье попросторнее, требовалось сделать первый взнос в размере 170 тыс. рублей.
Чтобы помочь родителям, мальчик решил занялся разведением цыплят. Все вырученные от продажи деньги — 50 тысяч рублей — он отдал родным.
Семья уже сделала взнос и готовится к переезду в 3-комнатную квартиру.
Алик пока помогает родным с ремонтом, но в будущем мечтает продолжить заниматься фермерством.
“У нас получилось! Хотя никто в меня не верил. <…> Пусть все люди на земле знают, что нельзя сомневаться в себе и надо много трудиться. И надо еще любить по-настоящему то, что делаешь. И еще надо верить в себя и в своих любимых родных!” — написал мальчик на своей странице во “ВКонтакте”.