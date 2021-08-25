В Калининграде школьник помог родителям оплатить ипотечный взнос, выращивая цыплят

“У нас получилось! Хотя никто в меня не верил. <…> Пусть все люди на земле знают, что нельзя сомневаться в себе и надо много трудиться. И надо еще любить по-настоящему то, что делаешь. И еще надо верить в себя и в своих любимых родных!” — написал мальчик на своей странице во “ВКонтакте”.