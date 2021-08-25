Я – мама
25.08.2021, 14:27

В Калининграде школьник помог родителям оплатить ипотечный взнос, выращивая цыплят

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Фото автора Achim Bongard: Pexels
Школьник из Калининграда начал разводить на продажу цыплят, чтобы помочь родителям сделать первый взнос за новую квартиру, сообщает Новости Mail.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

10-летний Алик Гордюков живет с родителями, братом, сестрой и дедушкой в маленькой квартире. Для того, чтобы перебраться в жилье попросторнее, требовалось сделать первый взнос в размере 170 тыс. рублей.

Чтобы помочь родителям, мальчик решил занялся разведением цыплят. Все вырученные от продажи деньги — 50 тысяч рублей — он отдал родным.

Семья уже сделала взнос и готовится к переезду в 3-комнатную квартиру.
Алик пока помогает родным с ремонтом, но в будущем мечтает продолжить заниматься фермерством.

“У нас получилось! Хотя никто в меня не верил. <…> Пусть все люди на земле знают, что нельзя сомневаться в себе и надо много трудиться. И надо еще любить по-настоящему то, что делаешь. И еще надо верить в себя и в своих любимых родных!” — написал мальчик на своей странице во “ВКонтакте”.

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