Cезонность, возраст, профессия: как правильно принимать душ, чтобы не навредить себе

Летние и зимние вариации



Летом душ можно принимать каждый день: он необходим и для терморегуляции (при условии, что вы используете теплую, а не горячую воду), и для очищения забитых потом и кожным салом пор. Однако если в жаркое время вы привыкли мыться несколько раз в день, не используйте каждый раз мыло и гель — они разрушают липидный барьер и снижают защитные функции кожи.

Зимой, когда включается центральное отопление, воздух становится сухим и разряженным. В этот период дерматологи советуют реже принимать душ и ванну, чтобы защитить кожу от сухости и трещин.

Общие рекомендации таковы: не стоит оставаться в ванной дольше 5-10 минут, мыться лучше всего в теплой, а не горячей воде, а вместо мыла использовать мягкие моющие средства в минимальном количестве. После душа не трите кожу, а просто промокните ее полотенцем. И в конце обязательно нанесите увлажняющее средство — для зимы это особенно актуально.

Два раза в неделю, иногда чаще



Врачи уверены, что взрослому человеку для поддержания гигиены тела достаточно принимать душ два раза в неделю. Если привыкли чаще — это ваш личный выбор и он совершенно нормален. В группу риска входят люди, в связи с профессией имеющие дело с опасными веществами, животными, почвой и растениями, сырым мясом, загрязненными помещениями или мусором. Им показаны ежедневные водные процедуры, так как они снижают риск возникновения аллергии, сыпи, раздражений и других поражений кожи.

Чтобы понять взаимосвязь между частотой водных процедур и улучшением иммунитета, голландские исследователи провели эксперимент. Оказалось, что добровольцы, которые ежедневно принимали прохладный душ (с температурой воды не выше 30 градусов) на 29% реже брали больничный.

Детские купания



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