У моего ребенка лишний вес. Что делать?

Посадить ребенка на строгую диету Диета — вообще не панацея. В своих записках эндокринолога доктор Гребнев утверждает, что белки, жиры и углеводы должны поступать в детский организм в определенных пропорциях. Поэтому монодиеты, польза которых и для взрослых весьма сомнительна, в данном случае отменяются.

На сайте Всемирной организации здравоохранения читаем: “Ожирение у детей связано с повышенной вероятностью преждевременной смерти и инвалидности в зрелом возрасте. Дети с избыточным весом и ожирением склонны к ожирению в зрелом возрасте, и у них с большей вероятностью в более молодом возрасте появятся такие неинфекционные болезни (НИБ), как диабет и сердечно-сосудистые заболевания”. Жутковато, не правда ли?

Ничего не менять и ждать, что само пройдет Нормальные мамы и папы, узнав, что у их детей аллергия или сахарный диабет, без колебаний исключают из рациона “опасные” продукты. Однако когда речь идет о полноте, они часто ничего не делают. Любящие родители нередко закрывают глаза на проблему в надежде, что она сама рассосется. Действительно, чудеса случаются, но их ожидание может затянуться, а вред здоровью — стать необратимым.

Тем более, что пока ребенок маленький, контролировать его питание нетрудно — обычно до трех лет у детей отдельный стол. Сложности начинаются позднее, когда ребенок становится полноценным участником семейных трапез. Особенно если те — кошмар диетолога.

Ожирение (паратрофию) диагностируют даже младенцам. Но, как, например, утверждает доктор Комаровский , это вовсе не повод для паники, особенно если ребенок на грудном вскармливании. Как мама 16-летнего сына с недобором веса, которому в полгода поставили именно такой диагноз, могу сказать — от младенческой полноты может не остаться и следа, стоит ребенку начать активно двигаться.

Конечно, есть еще и эндокринные сбои, заболевания, при которых ребенок поправляется, даже если приход калорий равен их расходу. Тогда детская полнота тем более заслуживает родительского внимания. Но эндокринное ожирение составляет лишь пять процентов случаев.

Кроме того, без собственной мотивации ребенок будет чувствовать себя обделенным. А запретный плод, как известно, сладок. Вырвавшись из-под родительского контроля, он, скорее всего, захочет восполнить все недополученное. Еще хуже, если у него разовьется привычка заедать стресс. Попробуй потом убеди его в ошибочности формулы “еда равно удовольствие”.

Переложить ответственность на спортивную секцию

Физическая активность — один из обязательных элементов комплекса мер по борьбе с лишним весом. Один из, но не единственный. Без пересмотра отношения к еде в лучшем случае удастся остановить прибавку в весе или добиться незначительного его снижения. Конечно, если только ребенок не пробегает ежедневно по десять километров. Но, как правило, в секции ребенок ходит два-три раза в неделю, а для того, чтобы похудеть, нужно, чтобы “приход” был меньше “расхода” ежедневно.

Что делать



Во-первых, стоит перестать оправдывать лишний вес (и свой, и ребенка) наследственностью и обменом веществ. Да, у всех разный метаболизм, но, как правило, худые люди не объедаются булками и не пьют на ночь майонез. При ближайшем рассмотрении оказывается, что те, кто от природы сух, обычно разборчив и умерен в еде. Такие люди могут себя не ограничивать, но интуитивно питаться правильно.

Справедливо и обратное: часто те, кто считает, что ест, как птичка, просто не видит греха в шоколадке или мешке семечек. А ведь достаточно один день посчитать потребляемые калории, как сразу станет все ясно.

Хорошая новость в том, что любой человек может избавиться от лишнего веса. Плохая (относительно) — придется полностью изменить образ жизни. Всей семье.

Изменение питания не может касаться одного только ребенка. Даже если у вас лично нет проблем с лишним весом, отказ от сладкого и мучного, жирного, острого и жаренного пойдет вам только на пользу. Важно понимать — это не жертва, а элементарная забота о здоровье.

Вот что рекомендует на этот счет ВОЗ: