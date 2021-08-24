Как самостоятельно снять гель-лак и сохранить здоровье ногтей

Запрос “как снять гель-лак в домашних условиях” в поисковиках стал очень актуален еще во время первой волны коронавируса, когда пандемия заставила всех не покидать квартиры и дома. Остается он востребованным и по сей день — особенно на фоне заявлений блогеров и звезд о том, что они предпочитают домашний уход салонному. Гелевый маникюр не должен находиться на ногтях дольше 2-3 недель, иначе вы столкнетесь с серьезными неприятностями от трещин до отслоения ногтевой пластины. Но и само снятие гель-лака — процесс весьма травматичный.

Как снять гель-лак дома: классический способ



Худшее, что вы можете сделать для своих ногтей — отрывать гель-лак кусочек за кусочком. Формула гелевого покрытия обеспечивает отличное сцепление с поверхностью ногтя, а потому без травм не обойтись. Снимая его неправильно, вы повреждаете верхний слой пластины. Ногти становятся более ломкими и выглядят неухоженными.

Самый простой способ снятия гель-лака в домашних условиях — замачивание. Оно выполняется в несколько этапов:

Нужно разрезать ватные диски на треугольники размером с ногтевую пластину, затем пропитать их жидкостью для снятия гель-лака с содержанием ацетона;

Приложите треугольники к ногтям (по одному на каждую пластину) и обмотайте каждый фольгой;

Подождите 15 минут, а затем снимите фольгу и удалите остатки лакового покрытия апельсиновой палочкой. Действовать нужно аккуратно: если покрытие не поддается, то можно повторить процедуру с фольгой и ватными дисками.

Сразу после процедуры помойте руки под теплой водой и обильно смажьте ногти и кутикулу жирным кремом или специальным маслом.

Как еще можно снять гелевое покрытие, не посещая мастера

Существует еще несколько способов избавления от покрытия гель-лаком. Первый — запиливание. Верхний слой лака аккуратно обрабатывают пилкой, чтобы облегчить дальнейшее замачивание. Но очень важно не повреждать саму поверхность ногтя.

Пригодится и домашний фрезер, который можно найти у многих поклонниц маникюра. Для снятия гель-лака подойдет керамическая фреза, которая быстро избавит вас от покрытия. Еще более прогрессивный способ — использование стимера. Залейте в него 5-10 мл жидкости для снятия лака, а затем обработайте ногти бафом, который обычно применяют для полировки. Опустите ногти в аппарат на 10 минут, после чего удалите остатки лака все тем же бафом. Проще простого!