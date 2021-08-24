Прикоснитесь к эпохе танцев и джаза! Уже в этот четверг пройдет лекция с Дарьей Сабитовой “Жизнь в стиле Ар-деко: искусство, дизайн, мода 1920-х годов”

Во время нашей следующей встречи мы обсудим, почему именно этот стиль считается воплощением утонченной роскоши, элегантности и гламура. Выясним, как Нью-Йорк становится столицей ар-деко, чем жили flapper girls, какой дресс-код существовал на вечеринках 20х?

Разберемся, почему в моду вошли короткие стрижки и тюрбаны, как “Русские сезоны” Дягилева в Париже, раскопки в Америке и искусство Египта повлияли на облик женщин 20-х?

Обсудим живопись Тамары де Лемпицки, фэшн-иллюстрации модного русского эмигранта Эрте для Vogue и Harper Bazar, поговорим о скульптуре Дмитрия Чипаруса, графике haute

couture Жоржа Барбьера, об одном из первых интерьерных

дизайнеров — Эмиле Рульманне.

Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.

В прошлом — эксперт аукционного дома Sotheby’s, а в настоящем создатель Art Salon Vienna — венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта “Лекции об искусстве в венских музеях” и арт-путешествий в Италию.

Партнеры мероприятия: Kanal 3+, LIFESTYLE Baltic, GLOSS, JANA, Krasotka.ee, Dr.med. Christine Schrammek.

Лекция проводится на русском языке.

Место проведения: Ресторан ARGENTIINA, LOOTSI 8

18:00 — регистрация

18:30- подача закуски

19:00 — начало лекции

20:00 — пауза

20:30 — продолжение лекции

21:45 — вопросы зрителей к лектору

Стоимость билета — 49€.

В цену входит приветственный напиток CAVA и закуска на выбор:

Ceviche — Маринованные в соке лайма филе окуня и креветки

Роскошный cалат по-аргентински из свежих овощей (жареный козий сыр/хвосты тигровых креветок/утиное филе/говяжья вырезка).

Пропитанная куриная печень со свежим шпинатом и красным винно-устричным соусом

Просьба при регистрации уточнять:

1. Имя и фамилия каждого гостя

2. Вариант закуски на выбор

Количество мест ограничено до 40 персон, регистрация обязательна по электронному адресу: showcaseprproject@gmail.com.