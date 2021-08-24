“Я ужасно боюсь за семью”: как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов

Мариам ведет богемный образ жизни, называет себя феминисткой и либералкой, любит читать книги, занимается общественной деятельностью. Нынешние события в Афганистане она также не оставила без внимания. “Я в ярости, я скорблю и ужасно боюсь за семью, друзей и коллег, оставшихся в Афганистане. Я активно работаю, чтобы хоть что-нибудь для них сделать”, — написала она в своем Instagram.

Мариам владеет дорогим просторным лофтом в престижном квартале Клинтон-Хилл в Нью-Йорке, на севере Бруклина. Свое жилище женщина описывает так: “Полки от пола до потолка забиты книгами, в комнате есть вышитые подушки из сирийского Алеппо и ковер из Туркменистана, подаренный отцом. На холодильнике — магниты с мотивирующими высказываниями”.

Дочь президента Ашрафа Гани сняла два фильма: “Что мы оставили незаконченным” — о пяти незавершенных кинолентах, которые в годы Афганской войны были положены на полку, и “Короткая история разрушений”, рассказывающий о двух зданиях в немецком Касселе и афганском Кабуле. Одна из работ получила награду и положительные отзывы критиков на Берлинском кинофестивале в 2019 году.

В творчестве Мариам делает упор на притеснение афганцев талибами. В Афганистане она бывала нечасто: первый раз приехала в возрасте 24 лет Мариам вела уроки в Кабуле , нанимала на работу женщин для разных проектов. “Я думаю, что в Афганистане все должно изменяться к лучшему для всех, включая женщин”, — говорила она.

“Я — типичная бруклинка”, — описывала себя в одном из интервью дочь президента Афганистана. Мариам Гани родилась в США, выросла в одном из пригородов Мэриленда, закончила университет, а затем и Школу визуальных искусств в Нью-Йорке. Четыре года назад она стала преподавателем в Беннингтонг-колледже в Вермонте. Сейчас женщина работает режиссером, художником и писателем.

Пара обосновалась в США и получила американские паспорта. Двое их детей — дочь Мариам и сын Тарик — родились в Штатах и являются гражданами страны Их отец Ашраф Гани преподавал в Калифорнийском университете в Беркли, в Университете имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, в бизнес-школах Гарварда и Стэнфорда, получил докторскую степень, прославился как политолог и антрополог. С 1991 года он работал во Всемирном банке. Неудивительно, что своих детей Ашраф воспитал в духе западных ценностей. “Он всегда был прекрасным человеком”, — рассказывала об отце Мариам. После американского вторжения Гани вернулся в Афганистан. Здесь его назначили советником специального представителя ООН в стране, а потом — советником президента Хамида Карзая по финансовым вопросам. Он также координировал гуманитарную помощь Афганистану по линии ООН, работал министром финансов и ректором Кабульского университета. Британское издание Prospect включило Гани в список “Лучших мыслителей мира”.

Будущий афганский лидер Ашраф Гани родился в 1949 году в провинции Логар и окончил местный лицей. Затем он продолжил учебу за границей: вначале стал студентом Американского университета Бейрута, где познакомился со своей будущей женой Рулой Сааде, потом был принят в Колумбийский университет.

“Хипстерская дочь президента Афганистана неторопливо прогуливается по Нью-Йорку, в то время как ее отцу, сбежавшему из Кабула с 169 миллионами долларов наличными, предоставили убежище в Дубае”, — описали снимок в одном из западных изданий.

Благополучие Гани вызвало вопросы у общественности, когда власть в Афганистане захватили боевики движения “ Талибан ” (организация запрещена в России как террористическая), из-за чего многие афганцы опасаются за свою жизнь. В это время Мариам в легком голубом платье вместе с подругой прогуливалась по Нью-Йорку, где ее и подкараулили журналисты.

В основном же страницы Гани в социальных сетях выглядят максимально нейтрально: она публикует зарисовки из жизни в США или путешествий по разным странам мира, никаких портретов, селфи или чего-либо компрометирующего.

Ашраф Гани даже выдвигался на должность генсека ООН, но проиграл корейцу Пану Ги Муну. В президенты Афганистана он впервые баллотировался в 2009 году, однако набрал всего три процента голосов и занял четвертое место. Вторую попытку Ашраф предпринял в 2014-м, и она оказалась успешной. Он победил и через пять лет, на выборах 2019 года.

Избиратели поддержали Гани несмотря на то, что он — чистый пуштун — женат на христианке из Ливана. Не смутило их и то, что ранее политик имел американское гражданство, от которого отказался в 2009 году из-за постоянной критики на родине.

О вестернизированном президенте западные СМИ всегда отзывались с большой теплотой. Писали, что Гани просыпается в пять часов утра, а затем два-три часа проводит за чтением, является поклонником бейсбола, футбола и крикета, коллекционирует книги, увлекается историей Афганистана. Примечательно, что в основном Ашраф носит национальные пуштунские костюмы, а в одежду европейских брендов облачается лишь в исключительных случаях.

Ашраф Гани всегда считался довольно обеспеченным человеком: его состояние оценивалось в пять миллионов долларов. Он жил в президентском дворце. Помимо этого во владении политика 80 гектаров земли в родной провинции Логар. Он также имеет несколько крупных участков, доставшихся в наследство от отца и засеянных сельскохозяйственными культурами.

Многих потрясла информация о поведении Гани после прихода талибов к власти. В российском посольстве сообщили, что президент бежал из страны не с пустыми руками: четыре машины и вертолет были туго набиты 169 миллионами долларов. Пять миллионов долларов наличными в вертолет не поместились, их пришлось оставить в аэропорту.

“Если бы я остался”