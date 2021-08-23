Байлс об Олимпиаде-2020: “Я дала спортсменам свободу высказываться о своем психическом здоровье. Осака очень вдохновляет в этом плане”

Байлс прекратила выступление в финале командного многоборья после опорного прыжка. Сославшись на психологические проблемы, она также снялась с личных финалов, за исключением упражнений на бревне, где взяла бронзу.

“Мне кажется, что накопились проблемы, которые я, возможно, подавляла в течение последних лет. Я добросовестно хожу на терапию. Просто на меня что-то нашло. Иногда тело говорит тебе “хватит”. К сожалению, это произошло (на Олимпиаде).

Я бы никому такого не пожелала. Но я дала спортсменам свободу высказываться о своем психическом здоровье и ценить человека в себе больше, чем атлета. Наоми (Осака) очень вдохновляет в этом плане”, — сказала Байлс.