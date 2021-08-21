Как не нужно выбирать косметику

Распродажи. Не покупайте косметику просто потому, что на неё сегодня в магазине большие скидки. Хороший продукт вовсе не обязательно должен быть дорогим, и не следует приобретать его потому, что теперь у него более заманчивая цена. Вам нужно выбирать ту косметику, которая подходит персонально вам.

Рекомендации блогеров. Многочисленные блогеры, наводнившие интернет, часто не являются экспертами по уходу за кожей. Они могут рекомендовать то, что помогло им лично, но это вовсе не значит, что то же самое сработает и в вашем случае. Кожа каждого человека индивидуальна.



Привлекательная упаковка. Это еще одна распространенная ошибка при покупке косметических продуктов. Конечно, красивая упаковка является отличным дополнением к продукту, но ни в коем случае нельзя основывать свое решение о покупке только на основе коробки.



Тренды. Да, каждый год мы слышим про те или иные тенденции в деле ухода за кожей. Но они носят общий характер, и довольно часто могут быть не лучшим выбором персонально для вашей кожи. Обязательно проконсультируйтесь с экспертами или эмпирическим путем подбирайте те продукты, которые подходят именно вам