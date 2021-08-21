Скоро в школу. Как подготовить ребенка к предстоящим переменам?

По словам Зарини, маленькие дети лучше воспринимают информацию визуально, поэтому перед началом учебы в школе будет полезно составить режим дня, где будут учтены по крайней мере привычные повседневные дела — вовремя лечь спать, проснуться в определенное время, почистить зубы, одеться. Так ребенок постепенно приучится к будничному режиму. Важно, чтобы сначала это происходило при поддержке родителей. С детьми постарше — давать им задания и следить за их выполнением.

Для лучшей подготовки к предстоящим переменам рекомендуется играть в ролевые игры, во время которых ребенок вместе с родителями рассмотрит разные возможные ситуации в школе. А для повышения концентрации внимания — играть в настольные игры, в которых важно наблюдать, ждать и только затем делать свой ход.

Психолог отмечает, что лучше всего начать с разъяснения предстоящих перемен. Это особенно важно для маленьких детей, с которыми простым и понятным языком необходимо обсудить нюансы происходящего, чтобы неизвестное не вызывало у него стресс. Родители должны объяснить, что ждет детей в школе, что они там будут делать, как следует действовать в разных ситуациях, и терпеливо и понятно ответить на все вопросы.

“Одна из важнейших для родителей задач — создать ребенку эмоционально безопасную среду, обеспечив ему поддержку, любовь и понимание потребностей, — поясняет психолог Аманда Зариня. — В противном случае, соприкоснувшись с переменами, ребенок может испытать стресс и проявление тревоги. Необходимо наблюдать за эмоциями ребенка, замечать изменения в поведении. Нередко взрослые не обращают внимания на негативные эмоции ребенка (грусть, гнев, раздражительность), только делают ему замечания, чтобы прекратил валять дурака или немедленно замолчал. Вместо этого следовало бы поговорить и помочь понять, почему у него появились такие эмоции. Важно также обеспечить эмоциональную поддержку во время занятий в свободное время — например, когда ребенок рисует или что-то строит из игрушек, похвалив его за проделанную работу”.

Научить снимать стресс

В дошкольный период приближение 1 сентября и связанные с этим перемены могут вызывать у детей страх и повышенный уровень стресса. Об этом свидетельствуют излишняя раздражительность, трудности коммуникации, снижение или усиление аппетита, а также нарушения сна. В этом возрасте ребенок не понимает, что именно с ним происходит и как избавиться от плохого настроения, но уже заранее можно обучить его упражнениям для снижения стресса. Например, дыхательным техникам — сделать вдох, задержать дыхание и выдохнуть, повторив это по крайней мере пять раз. Также при стрессе помогу ролевые игры с разными ситуациями, счет до десяти и обратно. Одними из важнейших факторов являются также сбалансированное питание, безопасная среда и доверительные отношения с родителями.

Избегать сладостей в качестве компенсаторов



Нередко родители дают детям разные лакомства и сладости, чтобы отвлечь ребенка от неприятных эмоций и снизить проявления стресса. Но, как отмечает фармацевт Зане Мелберга, ни одно исследование не доказало, что сладкое помогает в подобных случаях. Для этого имеется достаточно много других, не менее вкусных альтернатив — свежие фрукты и ягоды, цукаты, клюква в сахарной пудре или травяной чай с медом. Большое значение для стрессоустойчивости, а также для укрепления иммунитета и здоровья в целом имеет сон. Помочь уснуть и проснуться бодрым и полным сил могут теплая ванна перед сном, проветривание спальни и чай с мелиссой.



Витамины и микроэлементы

Наиболее важными, по словам фармацевта, являются витамин С (для иммунитета) и витамины группы В (для нервной системы). Жирные кислоты omega-3 способствуют улучшению концентрации, развитию когнитивных способностей и укреплению иммунитета. Для развития, особенно в нашем климате, важен и витамин D, однако его дозировку должен назначать врач после анализа. Справляться со стрессами и учебной нагрузкой помогают препараты с содержанием магния. И, разумеется, надо помнить о ежедневном полноценном рационе. О наиболее подходящих добавках рекомендуется проконсультироваться с врачом.

“Выбор доступных в аптеках витаминов для детей очень широкий, — указывает Зане Малберга. — Но следует быть осторожными с добавками в виде желе — их вкус похож на конфеты, что может повысить риск бесконтрольного приема и передозировки”.

Давать витамины рекомендуется в первой половине дня, но не натощак, иначе они не будут усваиваться.