ФОТО | “Смело, стильно и элегантно!” Смотрите, какой наряд выбрала для приема в Розовом саду Керсти Кальюлайд в этом году — комментарий стилиста Светланы Агуреевой

2017“Для приема, посвященному 30-ой годовщине восстановления независимости Эстонии, президент Керсти Кальюлайд выбрала комбинезон цвета Тиффани. На мой взгляд, это прекрасный выбор для летнего приема в Розовом саду, — считает стилист Светлана Агуреева. — Смело, стильно и элегантно! Цвет очень освежает, да и “костюмчик” сидит превосходно.

Комбинезон не самый простой и понятный элемент гардероба. Многие его боятся, да и подходят он далеко не под каждый тип фигуры. Я, например, первый раз вижу нашего президента в комбинезоне и думаю, что зря она не надевала их раньше, они ей очень идут.

Этот удачный наряд для Керсти изготовила Ану Ленсмет. Ану известный в Эстонии стилист, она работает на многих интересных проектах: на телевидении, в кино, делает различные фэшн-сьемки и помогает госпоже Кальюлайд с выбором одежды. А периодически и сама выступает в роли дизайнера. Наряды Ленсмет не раз были замечены на гостях президентского приема.

Образ дополнили небольшие синие серьги ювелира Birgit Skolimowski и туфли эстонского бренда Iris Janvier. Традиции одеваться исключительно от местных дизайнеров президент не изменяет. На мой взгляд, это один из самых удачных образов Керсти Кальюлайд.

Смотрите, какие наряды выбирала Керсти Кальюлайд для приема в Розовом саду в прошлые годы:

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