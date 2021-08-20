Девушка подслушала разговоры парня во сне, разоблачила измену и выгнала его

По словам Бейли Хантер, она подслушала, о чем ее парень разговаривал во сне, и запомнила женские имя и фамилию, которые он произнес. Наутро она спросила у него, кто это. Тот ответил, что так звали девушку, которая когда-то училась с ним в школе.

Хантер не поверила и написала ей в Facebook. “Она говорит: “Не лезь не в свое дело, ты просто его чокнутая бывшая”. Я такая: “Какая бывшая, простите? Он живет у меня дома, ездит на работу на моей машине, его телефон оплачен мной, я совершенно не бывшая“”, — рассказывает женщина в TikTok.

Такой ответ только усилил ее подозрения. Она запросила детализацию телефонных разговоров и обнаружила 45-минутный звонок на незнакомый номер. После этого Хантер решила разорвать отношения и выгнала мужчину из дома.

Когда тот отказался возвращать ей телефон, она обратилась к оператору связи и попросила заблокировать устройство как краденое. Также Хантер продала вещи, которые бывший парень оставил у нее, в том числе его автомобиль.