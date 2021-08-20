Домашний ткемали: 3 рецепта знаменитого грузинского соуса из сливы(1)
Ткемали подают с запеченным или отварным картофелем, к жареной рыбе, мясу или птице. Вот три простых рецепта вкусного соуса, которые могут вам понравиться.
Классический ткемали из жeлтой алычи
Ингредиенты:
1 кг желтой алычи
5 зуб. чеснока
1 ч. л. нейодированной соли (с горкой)
2 ст. л. сахара
1 ч. л. хмели-сунели
1 большой пучок свежей кинзы
Приготовление:
Алычу освободите от косточек, залейте холодной водой, доведите до кипения, варите до мягкости 30-40 мин. Протрите сваренную алычу через сито. Чеснок мелко нарежьте и смешайте со сливовой мякотью.
Переложите получившуюся массу в сотейник с толстым дном и прогревайте на слабом огне в течение 1 часа. Добавьте соль, сахар, хмели-сунели, измельченную кинзу. Перемешайте и доведите до кипения. Снимите с огня, остудите, разлейте по бутылкам.
Сливовый соус “Ткемали”
Ингредиенты:
1 кг обычной синей сливы
3 звездочки гвоздики
0,5 ч. л. зиры
0,5 ч. л. семян кориандра
0,5 ч. л. сухой мяты
1 небольшой пучок свежей кинзы
1 небольшой пучок свежей петрушки
1 небольшой пучок зелени сельдерея
1 небольшой перец чили, с семенами или без
1 средняя головка чеснока
нейодированная соль и сахар — по вкусу
Приготовление:
Сливы помойте, вытащите косточки. Пробейте в блендере до пюреобразного состояния. Переложите в кастрюлю с толстым дном и доведите до кипения. Варите с момента закипания 15-20 минут (острожно: масса “плюется”!). Не забывайте снимать пенку. Растолките сухие специи в ступке. Всю зелень и перец чили мелко порежьте. Головку чеснока разоберите на зубчики, очистите и пропустите через пресс. Подготовленные ингредиенты добавьте к содержимому кастрюли. На слабом огне варите соус 30 минут, помешивая. Посолите и добавите сахар по вкусу. Горячий соус разлейте по подготовленным банкам/бутылкам и закупорьте. Храните в прохладном месте.
Сливовый соус “Ткемали на зиму”
Ингредиенты:
1 кг обычной синей сливы
100 мл воды
3 веточки кинзы
1 головка чеснока
3 ч. л. молотого кориандра
1,5 ч. л. молотого перца чили
2 ст. л. сушеного укропа
2 ч. л. сушеной мяты
6-8 ч. л. растительного масла
Приготовление:
Сливу переберите, убирая мятые плоды. Удалите веточки. Поместите в большую кастрюлю. Налейте воду. Поставьте на плиту и доведите до кипения на среднем огне. Затем уменьшите его до слабого и варите до тех пор, пока плоды полностью не разварятся. Металлическое сито поставьте на небольшую миску. Откиньте на него плоды, отвар соберите. Сливы протрите через сито в другую миску. Поставьте емкость со сливовым пюре на слабый огонь и, помешивая, варите около 45 минут, периодически подливая отвар. В результате должна получиться масса консистенции густой сметаны. Кинзу мелко нарежьте. Чеснок порубите. Добавьте его вместе с кинзой и остальными пряностями в емкость со сливовым пюре. Варите на слабом огне еще 5 минут. Получившийся соус разлейте по сухим стерилизованным бутылкам или банкам, залейте растительным маслом. Плотно закройте и дайте полностью остыть.