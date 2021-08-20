Домашний ткемали: 3 рецепта знаменитого грузинского соуса из сливы

Сливу переберите, убирая мятые плоды. Удалите веточки. Поместите в большую кастрюлю. Налейте воду. Поставьте на плиту и доведите до кипения на среднем огне. Затем уменьшите его до слабого и варите до тех пор, пока плоды полностью не разварятся. Металлическое сито поставьте на небольшую миску. Откиньте на него плоды, отвар соберите. Сливы протрите через сито в другую миску. Поставьте емкость со сливовым пюре на слабый огонь и, помешивая, варите около 45 минут, периодически подливая отвар. В результате должна получиться масса консистенции густой сметаны. Кинзу мелко нарежьте. Чеснок порубите. Добавьте его вместе с кинзой и остальными пряностями в емкость со сливовым пюре. Варите на слабом огне еще 5 минут. Получившийся соус разлейте по сухим стерилизованным бутылкам или банкам, залейте растительным маслом. Плотно закройте и дайте полностью остыть.