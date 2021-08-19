Гинеколог назвала 4 основных микроэлемента, от которых зависит женское здоровье

Витамин D

Холекальциферол, который мы привыкли называть витамином D, на самом деле правильно назвать гормоновитамином. Он относится к стероидным гормонам и влияет на обмен веществ, на работу иммунной системы. Половые гормоны тоже относятся к стероидам, и витамин D стимулирует их синтез.

Кроме того, витамин D отвечает за усвоение кальция в организме. Если оно нарушается, происходит снижение минеральной плотности костей, а это влияет на синтез эстрогена, который помогает поддерживать уровень кальция в костной ткани. При дефиците витамина D начинается цепная реакция, страдают сразу несколько систем организма.

Так как в России риск нехватки этого витамина очень высок из-за небольшого количества солнца, ее профилактику рекомендуется проводить с начала осени и до начала-середины весны. Главное — не переборщить с количеством. Все, что выше 2000 МЕ, — лечебные дозировки; если у вас нет дефицита, они только навредят. Можно сразу обратить внимание на комплекс витамина D с кальцием 21st Century, в нем оптимальная дозировка витамина D (суточная норма, 800 МЕ) и кальция (1000 МЕ) и на фоне приема контролировать уровень витамина D с помощью анализа крови.

Йод

У женщин заболевания щитовидной железы встречаются в среднем в 7-8 раз чаще, чем у мужчин. Многое зависит от генетической предрасположенности, но тем не менее женщинам нужно особенно внимательно отнестись к уровню йода в организме и не допускать его дефицита. Если он наступает и работа щитовидной железы нарушается, возникают проблемы с обменом веществ, менструальным циклом, может произойти резкий набор веса, снизиться настроение и умственная активность.