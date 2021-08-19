Гинеколог назвала 4 основных микроэлемента, от которых зависит женское здоровье
Витамин D
Холекальциферол, который мы привыкли называть витамином D, на самом деле правильно назвать гормоновитамином. Он относится к стероидным гормонам и влияет на обмен веществ, на работу иммунной системы. Половые гормоны тоже относятся к стероидам, и витамин D стимулирует их синтез.
Кроме того, витамин D отвечает за усвоение кальция в организме. Если оно нарушается, происходит снижение минеральной плотности костей, а это влияет на синтез эстрогена, который помогает поддерживать уровень кальция в костной ткани. При дефиците витамина D начинается цепная реакция, страдают сразу несколько систем организма.
Так как в России риск нехватки этого витамина очень высок из-за небольшого количества солнца, ее профилактику рекомендуется проводить с начала осени и до начала-середины весны. Главное — не переборщить с количеством. Все, что выше 2000 МЕ, — лечебные дозировки; если у вас нет дефицита, они только навредят. Можно сразу обратить внимание на комплекс витамина D с кальцием 21st Century, в нем оптимальная дозировка витамина D (суточная норма, 800 МЕ) и кальция (1000 МЕ) и на фоне приема контролировать уровень витамина D с помощью анализа крови.
Йод
У женщин заболевания щитовидной железы встречаются в среднем в 7-8 раз чаще, чем у мужчин. Многое зависит от генетической предрасположенности, но тем не менее женщинам нужно особенно внимательно отнестись к уровню йода в организме и не допускать его дефицита. Если он наступает и работа щитовидной железы нарушается, возникают проблемы с обменом веществ, менструальным циклом, может произойти резкий набор веса, снизиться настроение и умственная активность.
Небеременным женщинам требуется 150–200 мкг йода в сутки. Беременным — больше, 200–250 мкг. Получить йод из пищи порой бывает сложно. Он содержится в таких продуктах, которые мы едим не каждый день: в морской капусте, мидиях и других морепродуктах. Поэтому можно сразу начать профилактику йодом в жидкой форме Life-flo. Она лучше усваивается, а дозировку легко регулировать за счет формы капель.
Фолиевая кислота
Витамин B9, известный также как фолиевая кислота, является одним из ключевых для женщин, которые планируют беременность. Ее дефицит может привести к нарушениям в развитии нервной трубки: спинного и головного мозга малыша, развитию врожденных аномалий, осложнениям во время беременности. Поэтому прием фолиевой кислоты назначают еще за 3–5 месяцев до ожидаемого зачатия, чтобы к началу беременности в организме точно был восстановлен баланс витамина. Во время беременности, особенно в ее первую половину, прием может продолжиться по рекомендации врача.
Тем, кто пока не думает о рождении ребенка, фолиевая кислота тоже важна. Ее дефицит провоцирует развитие анемии, замедление регенерации, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но дополнительно принимать ее нужно только при дефиците, бесконтрольный прием может вызвать проблемы с почками, ЖКТ.
Железо
Железо необходимо женщинам по большей части для профилактики железодефицитной анемии, так как уровень этого микроэлемента в крови снижается регулярно, с каждой менструацией. При сбалансированном питании баланс может восстановиться сам, но если менструации обильные, кровопотеря больше, то может понадобиться дополнительная поддержка.
Уровень железа проверять, пожалуй, легче всего. Достаточно регулярно сдавать анализ крови на гемоглобин, а также на ферритин и железо в ближайшей поликлинике. Принимать железо можно вместе с витамином С — вместе они лучше усваиваются.
Что касается остальных витаминов, их лучше принимать не в комплексах, а отдельно. Из сложносоставной таблетки, в которую входит 20 разных веществ, усвоится хорошо разве что половина. Различные витамины и микроэлементы в одной таблетке с высокой вероятностью являются антагонистами начнут подавлять или нейтрализовать друг друга.