ФОТО | Юные дарования Эстонии вышли на подиум! Смотрите, как прошел первый конкурс Young Supermodel Estonia
Как начать модельную карьеру юным дарованиям? Секрет прост — развиваться и получать новые знания и опыт. Именно под таким девизом, организаторы конкурса начали свою работу при наборе участников. Первый этап проходил заочно, участников оценивали по присланным фотографиям. В итоге было выбрано 13 участников из разных уголков Эстонии, с которыми началась подготовительная работа. Организаторы провели серию обучающих мастер классов, которые включали в себя основы дефиле, фотопозирование и фотосъемку, танцевальные мастер классы, а также урок ухода за кожей в юном возрасте. В процессе обучения участники получали подарки от спонсоров и партнеров. А дальше началась работа дома, выполнение домашних заданий и обдумывание своих образов для показа.
В программе конкурса было 5 заданий. Конкурсантам нужно было создать тот образ который соответствует его характеру, и сделать самопрезентацию в дефиле. Необходимо было ответить на вопросы жюри, причем без подготовки. Кроме того, требовалось продемонстрировать одежду от дизайнеров ОО Boutigue, Denis Mistjurin, Lady Fashion. Самым фееричным был выход в стиле ретро. Участники показали разнообразие стилей, начиная с 30х — 50х, до 70х — 90х годов.
Завершилось соревнование дефиле в праздничном платье/костюме под живую музыку дуэта саксофона и виолончели, виртуозное владение которыми показали Марина Щигорец — Соколова и Александр Смирнов.
Практически все члены жюри выделяли одних и тех же номинантов, по этому разрыв в конкуренции первых 3х мест был 1- 2 балла.
В жюри были приглашены профессионалы, связанные с индустрией красоты и моды. Организатор конкурса красоты Missis Estonia и Eesti Iluduskuninganna — Тиина Янтсон, дизайнер Денис Мистюрин, журналист и радиоведущая — Екатерина Вайсер, представитель модельного агенства SAGE — Кристина Варес, эпотажный дизайнер и певец — Тим Блуз, ведущий визажист YSL в Эстонии — Ирэн Чуприяновская, а так же действующая модель EMA-Карина Андреева. Все жюри сошлись во мнениях, и титулы были распределены в следующем порядке:
Топ 5
Young Supermodel Estonia — Mia Kempenen
Fashion Teens Baltic — Erik-Enno Rand
Young Petite Model — Rebecca Lapmaa
Face of Dvor*Янка — Alina Malova
Catwalk Model — Emilia Laanjarv
Photo Model — Viktoria Kalda
Commercial Face Model — Valeria Zagamula
Artistic Model — Taisija
Best Style Model — Kerda Purtsak
Natural Beauty Model — Liisi Parn
FIF Model — Kadri Kuntro, Adelina Lullu
Fashion Debut — Kristele Karu
Организаторы конкурса Алина Филиппова и Яна Сулковская (MTU Fantasy Corporation) благодарят партнеров X-Dance, ведущих вечера — Елену Ромову и Олесю Сердюк, танцоров студии Flex Елисея и Крислин, певицу Викторию, фотографа Карину Ваус.
Участников к мероприятию готовили: визажисты Юлия Юхнович и Элина Набойченко, парикмахеры — Инга Сабайтите и Рита Линда. Также благодарим спонсоров, предоставивших подарки участникам и жюри: Top-Kosmetik и Faberlic.