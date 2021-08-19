ФОТО | Юные дарования Эстонии вышли на подиум! Смотрите, как прошел первый конкурс Young Supermodel Estonia

Как начать модельную карьеру юным дарованиям? Секрет прост — развиваться и получать новые знания и опыт. Именно под таким девизом, организаторы конкурса начали свою работу при наборе участников. Первый этап проходил заочно, участников оценивали по присланным фотографиям. В итоге было выбрано 13 участников из разных уголков Эстонии, с которыми началась подготовительная работа. Организаторы провели серию обучающих мастер классов, которые включали в себя основы дефиле, фотопозирование и фотосъемку, танцевальные мастер классы, а также урок ухода за кожей в юном возрасте. В процессе обучения участники получали подарки от спонсоров и партнеров. А дальше началась работа дома, выполнение домашних заданий и обдумывание своих образов для показа.

В программе конкурса было 5 заданий. Конкурсантам нужно было создать тот образ который соответствует его характеру, и сделать самопрезентацию в дефиле. Необходимо было ответить на вопросы жюри, причем без подготовки. Кроме того, требовалось продемонстрировать одежду от дизайнеров ОО Boutigue, Denis Mistjurin, Lady Fashion. Самым фееричным был выход в стиле ретро. Участники показали разнообразие стилей, начиная с 30х — 50х, до 70х — 90х годов.

Завершилось соревнование дефиле в праздничном платье/костюме под живую музыку дуэта саксофона и виолончели, виртуозное владение которыми показали Марина Щигорец — Соколова и Александр Смирнов.

Практически все члены жюри выделяли одних и тех же номинантов, по этому разрыв в конкуренции первых 3х мест был 1- 2 балла.