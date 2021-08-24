Красота и психология в фотографии: жительниц Таллинна приглашают на мастер-класс артиста и фотографа Александра Ивашкевича

Возможно ли кардинально поменять свою жизнь, раскрыть свои ресурсы, активизировать женскую энергию и любовь к себе, не прибегая к долгим месяцам и годам работы на различных тренингах, в спортзале или на приемах у психолога?

“Фантастическая сила фотоискусства и взаимодействие с разными формами красоты способны произвести невероятные метаморфозы в человеке и кардинально изменить его жизнь”, — уверены представители брендов NANOASIA и Bellapierre Cosmetics в Эстонии, которые уже много лет занимаются темами красоты, здоровья и уверенности в себе в формате многочисленных семинаров, мастер-классов и проектов по преображению. Именно поэтому родился совместный проект, соединивший опыт в сфере красоты и уникальный талант Александра Ивашкевича как фотографа и педагога.

Актерская работа Александра Ивашкевича покорила сердца публики не только в Эстонии, но и за рубежом. Александр — ведущий актер Русского Драматического театра Эстонии, известный многочисленными ролями в кино, включая главную роль в фильме “Ярослав. 1000 лет назад ”.

Но немногие знают его как удивительного фотохудожника, использующего в своей работе психологические и актерские техники, которые раскрывают самые неожиданные и глубокие стороны модели.

Что вы узнаете на встрече?

Историю успеха от невероятно талантливого артиста.

Во время мероприятия Александр Ивашкевич расскажет о психологии фотосъемки и методах своей работы - все, что нужно знать модели, и даже больше.

Как найти свой уникальный образ, а не просто уметь позировать.

Как сделать ваши фото уникальными.



У вас будет возможность увидеть новые фотоработы Александра, которые ещё нигде не выставлялись.



В течение вечера вы также познакомитесь с другими программами, разработанными представительством Nanoasia и Bellapierre в Эстонии совместно с Александром Ивашкевичем.

В конце вечера вас ждёт приятный сюрприз — лотерея с розыгрышем подарков от Nanoasia и Bellapierre и особенный подарок от Александра Ивашкевича!