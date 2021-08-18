Ученые раскрыли влияние откровенных фото в Instagram на психику женщин

В ходе эксперимента ученые раскрыли вредоносное действие, которое оказывает просмотр фотографий моделей в Instagram на женскую психику. Всего в исследовании приняли участие 247 жительниц Италии в возрасте от 19 до 32 лет. Каждой из них показали один из четырех видеороликов, состоящих из снимков разной степени откровенности. На кадрах были запечатлены девушки в отличных друг от друга нарядах, и к каждому фото также прилагался скриншот с комментариями их подписчиков.

Затем участницам предложили пройти опрос, в рамках которого они оценили собственную внешность и уровень удовлетворенности своей фигурой. Кроме того, их попросили поделиться мнением по поводу косметологических операций и рассказать о готовности записаться на прием к специалисту.

В результате большинство женщин, которым демонстрировали подборки самых сексуальных снимков, оказались недовольны своим телом и положительно отнеслись к возможности прибегнуть к процедурам. Аналогичного эффекта не было выявлено среди тех, кто видел кадры моделей в закрытой одежде. Отмечается, что комментарии пользователей не оказали никакого воздействия на результат опроса.

В марте основатель английской клиники Frati Harley Surgery раскрыл причину одинаковых женских лиц в Instagram. По словам хирурга, в современном обществе сформировались определенные типажи внешности, которым хотят соответствовать женщины. Одним из них оказалось “кошачье” лицо, для которого характерны маленький нос, узкий лоб, раскосые глаза и приподнятые брови.