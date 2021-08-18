Таллиннский проект знакомств My Love Story приглашает таллиннцев на свой день рождения

Уже три года раз в месяц проект My Love Story проводит вечера знакомств в Таллинне.

За 3 года свою любовь на встречах проекта нашли более 20 пар. Помогают здесь не только встретиться, но и развивать и поддерживать отношения — с этой целью для пар проводятся различные мастер-классы и мероприятия.

На счету проекта уже не только встречи, помолвки и свадьба, но и один родившийся малыш. В 2021 году успешно прошло и выездное мероприятие My Love Story на Канарских островах.

My Love Story Birthday party — это прекрасная возможность познакомиться в непринуждённой обстановке. Гостей ждет ужин и развлекательная программа, презентация бренда House of Angostura от Prikebaltics, модный показ от бренда Vanpre Fashion, выступление певца Вадима Викса.

Подробнее о программе:

Регистрация — через директ в Инстаграм проекта instagram.com/love_lovestory_story