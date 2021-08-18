События
18.08.2021, 12:20

Таллиннский проект знакомств My Love Story приглашает таллиннцев на свой день рождения

 
Photo by cottonbro from Pexels
3 сентября таллиннский клуб знакомств My Love Story отмечает 3 года и приглашает разделить свою радость всех! На праздник приходят сложившиеся пары проекта, которые поддерживают ведущих Анастасию Кулькову и Елизавету Рунину, и, конечно, те, кто еще не встретил свою любовь. Ведь в непринужденной обстановке это сделать так легко!

Уже три года раз в месяц проект My Love Story проводит вечера знакомств в Таллинне.

За 3 года свою любовь на встречах проекта нашли более 20 пар. Помогают здесь не только встретиться, но и развивать и поддерживать отношения — с этой целью для пар проводятся различные мастер-классы и мероприятия.

На счету проекта уже не только встречи, помолвки и свадьба, но и один родившийся малыш. В 2021 году успешно прошло и выездное мероприятие My Love Story на Канарских островах.

My Love Story Birthday party — это прекрасная возможность познакомиться в непринуждённой обстановке. Гостей ждет ужин и развлекательная программа, презентация бренда House of Angostura от Prikebaltics, модный показ от бренда Vanpre Fashion, выступление певца Вадима Викса.

Подробнее о программе:

Регистрация — через директ в Инстаграм проекта instagram.com/love_lovestory_story

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