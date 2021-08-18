Эндокринолог: что поможет восстановить волосы после COVID-19?(5)
Подобное изменение густоты шевелюры обусловлено стрессом, который испытывается организмом в период новой для него болезни, способной ударить по всем важным системам и нарушить обмен веществ.
Павлова отметила, что людям, столкнувшимся с подобной проблемой после COVID-19, нужно принять ее как данность.
“Увы, эту реакцию организма ослабить никак нельзя. Самые “пугливые” волосы покинут голову в течение трех-четырех месяцев, надо смириться”, — пояснила эндокринолог.
В то же время можно предпринять попытки восстановить былую пышность и плотность волос. Вот что, по мнению Зухры Павловой, поможет в этом.
- Правильное питание: важно употреблять белковую пищу и продукты, богатые витаминами, а также полезными жирами.
- Физнагрузки: для улучшения кровообращения следует больше ходить пешком, заниматься аэробикой.
- Щадящий режим для волос: нужно временно исключить тугие прически, горячие укладки, окрашивание.
- Выполнять массаж кожи головы.
Помимо того, эндокринолог рекомендует обратиться к специалисту по волосам — трихологу. Это поможет сделать лечение возникшего облысения более эффективным.
На восстановление волос после COVID-19, по словам Павловой, может уйти полгода-год.