Эндокринолог: что поможет восстановить волосы после COVID-19?

Подобное изменение густоты шевелюры обусловлено стрессом, который испытывается организмом в период новой для него болезни, способной ударить по всем важным системам и нарушить обмен веществ.

Павлова отметила, что людям, столкнувшимся с подобной проблемой после COVID-19, нужно принять ее как данность.

“Увы, эту реакцию организма ослабить никак нельзя. Самые “пугливые” волосы покинут голову в течение трех-четырех месяцев, надо смириться”, — пояснила эндокринолог.

В то же время можно предпринять попытки восстановить былую пышность и плотность волос. Вот что, по мнению Зухры Павловой, поможет в этом.

Правильное питание: важно употреблять белковую пищу и продукты, богатые витаминами, а также полезными жирами.

Физнагрузки: для улучшения кровообращения следует больше ходить пешком, заниматься аэробикой.

Щадящий режим для волос: нужно временно исключить тугие прически, горячие укладки, окрашивание.

Выполнять массаж кожи головы.



Помимо того, эндокринолог рекомендует обратиться к специалисту по волосам — трихологу. Это поможет сделать лечение возникшего облысения более эффективным.

На восстановление волос после COVID-19, по словам Павловой, может уйти полгода-год.