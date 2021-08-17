Таллиннцев приглашают на дегустацию вин Chardonnay с ужином в стиле “джапанди”

Шардоне (Chardonnay) — классический сорт белого винограда. Считается, что родина сорта — Бургундия в восточной части Франции, но реально в наши дни его выращивают практически во всех винных регионах мира. Сорт довольно неприхотливый. Он хорошо себя чувствует на широком спектре почв и в разных климатических условиях. Созревает рано, поэтому не боится осенних дождей, и дает стабильно хороший урожай. Так же его называют “сортом винодела”. Сам по себе он имеет нейтральный характер, не обладает яркой ароматикой, поэтому винодел, используя различные техники, может из такого винограда, как из пластилина, вылепить нужный ему стиль вина.