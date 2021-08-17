Таллиннцев приглашают на дегустацию вин Chardonnay с ужином в стиле “джапанди”(2)
Шардоне (Chardonnay) — классический сорт белого винограда. Считается, что родина сорта — Бургундия в восточной части Франции, но реально в наши дни его выращивают практически во всех винных регионах мира. Сорт довольно неприхотливый. Он хорошо себя чувствует на широком спектре почв и в разных климатических условиях. Созревает рано, поэтому не боится осенних дождей, и дает стабильно хороший урожай. Так же его называют “сортом винодела”. Сам по себе он имеет нейтральный характер, не обладает яркой ароматикой, поэтому винодел, используя различные техники, может из такого винограда, как из пластилина, вылепить нужный ему стиль вина.
Для того чтобы сделать хрустящее, легкое вино, винификацию проводят в емкостях из нержавеющей стали. Если же стоит задача получить вино более маслянистое и насыщенное, энолог использует выдержку на дрожжевом осадке в дубовых бочках с периодическим перемешиванием (батонажем).
Об этом и многом другом мы узнаем на нашей следующей дегустации, которая пройдет в новом, модном ресторане NOHO (Viru väljak 3) в стиле “джапанди”, предлагающем сочетание японской и скандинавской кухонь. Шеф-повар — Тимофей Монахов.
Сомелье вечера — Юрий Братчик.
Блюда и вина, которые будут представлены на дегустации:
- Apéritif — NV Cremant de Bourgogne AOC, Louis Max, France
- Салат из козьего сыра с малиной или тофу
Сыр из козьего молока Kalamatsi в медовой глазури / свежие ягоды / тыквенные семечки / малиновый соус
Louis Max, Les Climats Terres Froides, Languedoc-Roussillon Chardonnay
- Треска
Филе трески / кукурузная пена / баклажаны с мисо-пастой / ростки гороха / соус из белого вина
2020 „Camille de Labrie” Chardonnay VdF, Château Croix de Labrie, St. Emilion, France
- Райские яблочки
Обжаренные райские яблочки в панировке / ванильный соус / соленая карамель / мороженое с черным кунжутом
Cuvée 28+ Blanc de Blancs Brut, Rotari, Trento DOC, Italy
Партнеры мероприятия: Канал 3+, LIFESTYLE Baltic, GLOSS, JANA, Krasotka.ee, Dr.med. Christine Schrammek, Fillerina, Crescina Labo.
Важная информация:
- Все мероприятия GOURMET SHOWCASE предназначены для лиц старше 18 лет и имеют культурологический характер
- Во время мероприятия ведется видео и фотосъемка
- Количество мест ограничено до 50 мест!
NB! Открытие дверей 18:00
Начало ужина 18:30
Стоимость билета 79 € (с включённым ужином из 3-х курсов и винами к каждому блюду).
Записаться на дегустационный ужин: