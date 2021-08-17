Секс-рабство, пытки и убийства: что ждет афганских женщин при “Талибане”

Активистка за права женщин Мариам Атахи в интервью Deutsche Welle рассказывает , что ровно то же самое случилось в 2021 году, когда талибы только подбирались к Кабулу. Атахи считает, что при режиме фундаменталистов её ждёт смерть - и что многие другие женщины боятся той же судьбы, потому что уже видели талибов в действии: “Сейчас идёт война, и женщинам уже не разрешают ходить в школу. Их заставляют носить хиджаб (платок, закрывающий волосы. - Прим. ред.) и бурку (длинное одеяние, закрывающее голову и верхнюю часть тела, с сеткой-прорезью для глаз. - Прим. ред.)”. Её слова подтверждаются в докладе Human Rights Watch, который организация выпустила в июне прошлого года.

Судить о положении женщин при талибах можно, опираясь на историю: боевики уже приходили к власти в Афганистане в 1996 году. Тогда положение женщин было близко к рабскому: девочкам запрещали учиться, а женщинам — работать, выходить из дома с открытым лицом и без мужского сопровождения, лечиться у врачей-мужчин. Кроме того, женщинам нельзя было носить туфли на каблуке (их стук мог “возбуждать” мужчин), громко говорить, появляться перед открытыми окнами или на балконе даже собственного дома. Талибский вариант шариата предполагал за такие “проступки” целый набор наказаний - вплоть до тюрьмы или публичной казни через забивание камнями.

По данным Управления по делам беженцев при ООН, на который ссылается издание, с весны прошлого года Афганистан покинуло больше 250 тысяч человек (к августу их число увеличилось до 390 тысяч, но правозащитники отмечают, что реальная цифра выше - есть предположение , что число беженцев стремится к миллиону). Восемьдесят процентов этих людей — это женщины и дети. Первым при “Талибане” уготована жестокая участь: боевики говорят , что позволят афганкам учиться и работать, но есть веские причины сомневаться в их обещаниях. На выходных ещё одной популярной фотографией из Кабула стал кадр , на котором мужчина закрашивает изображение женщин в свадебных платьях - видимо, недостаточно закрытых. Кроме того, талибы сказали, что все женщины будут обязаны носить хиджаб — головной убор, покрывающий волосы и верхнюю часть тела.

При этом унизительное и опасное положение женщин в Афганистане не всегда было таким: в истории этой центральноазиатской страны есть эпизоды, когда власть расширяла гражданские правы женщин. Так поступал, например, король Аманулла-хан: он правил страной с 1919 по 1929 год и всё это время он обращал внимание на важность женского образования. Вероятно, эта инициатива принадлежала жене Амануллы - королеве Сорайе, которая фактически правила вместе с мужем: её усилиями в стране появлялись больницы, школы и даже журналы специально для женщин. Сорайя очень часто появлялась на публичных мероприятиях вместе с мужем, и в это время она не надевала паранджу - чтобы показать, что гендерной сегрегации нужно положить конец.

Консервативная часть афганского общества, разумеется, сопротивлялась прогрессивным реформам, но тогда, как пишут историки, они казались неотвратимым будущим. И хотя преемники Амануллы-хана действовали осторожнее, каждый из них так или иначе боролся с гендерной дискриминацией, наделяя голоса афганских женщин всё большим и большим весом. В 1964 году в Афганистане приняли новую Конституцию, в которой было закреплено равенство женщин и мужчин, включая право избирать и быть избранными. В то время афганки могли спокойно выходить из дома поодиночке, они могли не носить традиционные исламские наряды, но могли учиться, работать, путешествовать.

Талибский вариант шариата предполагал за такие «проступки» целый набор наказаний вплоть до тюрьмы или публичной казни через забивание камнями

Кульминацией борьбы за равные права стал приход к власти “Народно-демократической партии Афганистана” в конце апреля 1978 года. Афганские коммунисты также декларировали гендерное равенство - например, тогдашнее правительство запретило принудительные браки. Женские движения росли и расцветали, а женщины добивались реальной власти — например, возглавив министерства культуры и образования. Несмотря на то что быть женщиной в Афганистане тогда всё ещё было непросто, коммунистическая власть добилась значительных успехов в расширении их прав.

