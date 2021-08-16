Венера в Весах с 16 августа по 9 сентября 2021 года: 4 знака Зодиака, которым повезет в любви
Венера пробудет в знаке Весов до 9 сентября. За это время многим из нас удастся найти вторую половинку или преобразить уже существующие отношения, лишив их серости. Особенно благоприятным можно считать сам день перехода — 16 августа. Он входит в число дней силы августа. В этот день ждите больших успехов на любовном поприще.
Лев
Венера сможет внести немного разнообразия в личную жизнь Львов. Это будет время, когда им удастся увидеть отношения с немного иного ракурса. В любви многим парам, в которых есть Лев, удастся открыть новые грани. Яркие и позитивные эмоции этого периода останутся в памяти на очень долгий срок, поэтому астрологи советуют совершать необычные поступки, посещать вместе с любимым человеком необычные места. Одиноким Львам, возможно, удастся найти любовь там, где они даже не предполагали ее встретить.
Весы
Очень повезет Весам, но не потому, что планета переходит в их знак. Дело в том, что Венера — их главный покровитель. Когда она себя чувствует хорошо, Весы на высоте. Им удастся найти вторую половинку, произвести хорошее впечатление на кого угодно. Их энергия будет очень созидательной и мощной. Люди будут чувствовать это. С 16 августа по 9 сентября включительно Весам стоит открыто флиртовать и без страхов знакомиться с понравившимися людьми. Смелость будет полезной не только для мужчин, но и для женщин.
Скорпион
Скорпионов Луна в Весах сделает более открытыми и добродушными. Вторая половинка Скорпионов сможет почувствовать положительные изменения в их настроении почти сразу. Это будет идеальное время для совместного отпуска, для перевода отношений на новый уровень и для их реанимации. Если за последние месяцы скопилось много нерешенных проблем и невысказанных претензий, то в период с 16 августа по 9 сентября они исчезнут. Одинокие Скорпионы смогут стать более открытыми. Если на пути появится кто-то приятный, понравиться этому человеку поможет умение не скрывать свои чувства и эмоции.
Козерог
Вселенная поможет Козерогам встретить любовь, но людям данного Знака стоит помнить о том, что первое впечатление будет самым правильным. В амурных вопросах Козерогам стоит опираться на интуицию, а не на здравый смысл и логику, как они любят. В этот период любовь будет витать в воздухе, а энергетические потоки окажутся настолько мощными, что по предчувствию и внутренним ощущениям можно будет судить даже о совместимости с людьми. Козероги смогут найти подход к кому угодно. Важно лишь доверять внутреннему голосу.
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Вторая половина августа и начало сентября для каждого из нас могут стать ключевыми в любовной сфере в 2021 году. В эти дни нужно все свое внимание сконцентрировать именно на ней. Но не забывайте — прежде, чем понравиться окружающим, сначала надо понравиться себе.