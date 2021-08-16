Венера в Весах с 16 августа по 9 сентября 2021 года: 4 знака Зодиака, которым повезет в любви

Венера пробудет в знаке Весов до 9 сентября. За это время многим из нас удастся найти вторую половинку или преобразить уже существующие отношения, лишив их серости. Особенно благоприятным можно считать сам день перехода — 16 августа. Он входит в число дней силы августа. В этот день ждите больших успехов на любовном поприще.

Лев

Венера сможет внести немного разнообразия в личную жизнь Львов. Это будет время, когда им удастся увидеть отношения с немного иного ракурса. В любви многим парам, в которых есть Лев, удастся открыть новые грани. Яркие и позитивные эмоции этого периода останутся в памяти на очень долгий срок, поэтому астрологи советуют совершать необычные поступки, посещать вместе с любимым человеком необычные места. Одиноким Львам, возможно, удастся найти любовь там, где они даже не предполагали ее встретить.

Весы

Очень повезет Весам, но не потому, что планета переходит в их знак. Дело в том, что Венера — их главный покровитель. Когда она себя чувствует хорошо, Весы на высоте. Им удастся найти вторую половинку, произвести хорошее впечатление на кого угодно. Их энергия будет очень созидательной и мощной. Люди будут чувствовать это. С 16 августа по 9 сентября включительно Весам стоит открыто флиртовать и без страхов знакомиться с понравившимися людьми. Смелость будет полезной не только для мужчин, но и для женщин.

Скорпион

Скорпионов Луна в Весах сделает более открытыми и добродушными. Вторая половинка Скорпионов сможет почувствовать положительные изменения в их настроении почти сразу. Это будет идеальное время для совместного отпуска, для перевода отношений на новый уровень и для их реанимации. Если за последние месяцы скопилось много нерешенных проблем и невысказанных претензий, то в период с 16 августа по 9 сентября они исчезнут. Одинокие Скорпионы смогут стать более открытыми. Если на пути появится кто-то приятный, понравиться этому человеку поможет умение не скрывать свои чувства и эмоции.

Козерог