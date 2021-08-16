Новый тренд в Японии: родители начали отправлять родственникам рисовых “младенцев”

Rice, rice baby: Japanese parents send relatives rice to hug in lieu of newborns https://t.co/slSRClGh0W — The Guardian (@guardian) August 8, 2021

Суть необычной традиции заключается в том, что родители берут мешок с рисом, заворачивают его в одеяло, наклеивают фотографию с лицом ребенка и отправляют своим родным, которые далеко живут и не могут увидеть нового члена семьи лично. При этом весит мешочек как настоящий новорожденный.

Такой способ знакомства с новым членом семьи придумал владелец рисового магазинчика Наруо Оно, который впервые отправил такую посылку своей семье 14 лет назад после рождения сына. После японец решил популяризовать идею среди своих покупателей, однако получилось это сделать только во время пандемии коронавируса.

Из-за коронавируса в Японии были значительно ограничены общение и передвижения граждан, поэтому посылки с рисовыми “младенцами” быстро обрели популярность. В прошлом году Наруо Оно выставил образец такой посылки на витрине своего магазина и стал местной знаменитостью. В 2021 году он расширил свой ассортимент и начал предлагать мешки с рисом на свадьбы: молодожены дарят рисовые мешочки со своими детскими фотографиями родителям, выражая свою признательность и уважение.